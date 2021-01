Los retos virales son necesarios para poner a prueba tu mente. Eso sí, entendemos que te demores más de lo estimado por la dificultad que presentan. A continuación, tenemos un nuevo reto viral que se volvió viral en redes sociales. Lo único que debes hacer es encontrar cuántos perros se encuentran en la presente imagen.

A primera vista, parece un elefante. Sin embargo, debemos ir más allá de lo evidente para hallar cuántos perros se encuentran en la imagen. Tienes menos de un minuto para descifrar la cantidad exacta de animales.

La ilustración pertenece a Pinterest, se pueden ver varios “lomitos” revueltos entre sí. Lo que necesitamos es que en todo esta revuelta puedas descifrar una cantidad exacta. Sí, no es fácil hacerlo rápido.

Quizá la mirada se canse y te confundas de manera recurrente entre toda esta revuelta. Debes recordar que el secreto es la paciencia y concentración para poder hallar una respuesta de la manera más rápida.

IMAGEN COMPLETA

No hay duda que la imagen es una duda a simple vista y no parecen perros. Pero si usamos la lógica, encontraremos una respuesta más rápida y efectiva respecto a lo que buscamos. Recuerda que tienes menos de un minuto.

Si crees saber el resultado, espera un momento porque te daremos una pista que llegará de manera esperada para salvarte el día. El número que tienes en mente no debe ser el 6 o 3 porque no es el correcto. Piensa un poco más.

SOLUCIÓN

¿Aún no lo encuentras? Bueno, lamentamos decirte que la respuesta correcta es cero. Sí, aunque cueste creerlo, aquí no hay ningún perro. Los lomitos se encuentran cortados y la respuesta es que no hay ningun perro ‘completo’.

Lo sentimos, es un reto con trampa. Eso sí, no vas a negar que fue divertido pensar y sacar cuentas que el desafío te genera un gran esfuerzo mental con estos trucos. Si te gustó, compártelo y permitirás que otra persona también entre a la duda.

