En estos tiempos de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19), los retos visuales suelen ser una buena forma de pasar el rato, además nos permite ejercitar nuestros sentidos y paciencia. Miles de usuarios de Facebook y Twitter de Estados Unidos, España, México y otros países no pudieron resolver el desafío que pusimos de buscar los 3 aviones listos para aterrizar en esta imagen. A pesar de ello, a continuación te traemos una más difícil,a ver si lograr superarlo.

¿Estás seguro que quieres intentarlo? Este reto está desquiciando a todo el mundo a través de redes sociales, en donde apareció por primera vez. Se trata de una fotografía de un paisaje otoñal en el que un hábil perrito logró colarse en la imagen.

IMAGEN DEL RETO

Este desafío se volvió viral en Facebook, luego de que la usuaria Karen Fornos decidiera retar a sus amigos, aunque llegó más allá y alcanzó un gran número de respuestas desesperadas e ingeniosas de personas que afirmaban que era imposible. Abajo te dejamos la foto.

Esta es la imagen del reto. Observa con atención.

Si te estás rindiendo, te ayudamos con una pista. Es posible que no sea visible todo el cuerpo del animal. Es más, apenas y se ven sus orejas y parte de su cuerpo. Concéntrate en la parte izquierda de la imagen. ¿Lo encontraste?

SOLUCIÓN DEL RETO

No te preocupes, no eres el único que no pudo. Nosotros también tuvimos que mirar la respuesta pues de verdad, este perrito es muy inteligente y sabe cómo esconderse para que su familia no lo descubra.

Si no quieres intentarlo una vez más y comienzas a desesperarte, te dejamos aquí abajo la respuesta:

Respuesta del desafío.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

