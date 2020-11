¿Te encantan los desafíos? ¿Tienes ganas de participar en uno? En esta nota podrás sumarte al reto viral del momento, que consiste en encontrar 4 pantalones que no están rotos en una imagen. Relájate y abre bien los ojos. ¡Tú puedes superarlo!

La prueba visual que te presentamos causa sensación en Facebook. ¿El motivo? Su nivel de dificultad. Miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España, han asegurado que es de las más complicadas que circulan en Internet.

IMAGEN COMPLETA

¿Tienes tiempo libre? Busca los 4 pantalones que no están rotos en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Pero no queremos desanimarte. Si bien el desafío parece imposible de superar, te aseguramos que no lo es. Para ubicar los 4 pantalones que no están rotos, solo debes relajarte y abrir bien los ojos. Así ningún detalle de la ilustración podrá escaparse de ti.

Cabe resaltar que la imagen fue creada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 15 de octubre del presente año. Como fue del agrado de muchos internautas, no tardó en llegar a Facebook, donde eventualmente se volvió viral.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Los 4 pantalones que no están rotos. (Foto: Noticieros Televisa)

MÁS SOBRE RETOS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

El impresionante reto que cumplió Tony Hawk a sus 52 años

El impresionante reto que cumplió Tony Hawk a sus 52 años