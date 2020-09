Muchos retos virales o desafíos visuales han ganado protagonismo en Facebook , y otras redes sociales, pero el que te mostraremos a continuación es tendencia por su alto nivel de dificultad. Presta atención, pues nuevamente el ilustrador Gergely Dudas compartió un nuevo challenge que consiste en ubicar qué loro no tiene una pareja en su más reciente creación.

Te indicamos que antes de iniciar el reto viral tienes que poner toda tu atención en la imagen y ubicar al lora que está completamente solo y sin pareja. Concéntrate y sube un nivel a tu agudeza visual, te aconsejamos bajar un poco el brillo de tu celular, tablet o PC y así hallarás la respuesta.

IMAGEN COMPLETA

Así como podrás ver en la imagen, el reto viral no es tan sencillo como pensaste. Pero, no te preocupes, pues confiamos en ti y en tus capacidades. ¿Quieres aún más tiempo? Descuida, busca al loro que no tiene pareja pero recuerda que tienes como tiempo límite tan solo 20 segundos. Si no lograste dar con la respuesta, abajo te mostramos la solución.

Encuentra que loro no tiene pareja en este difícil reto propuesto por el ilustrador húngaro Gergely Dudas. | Foto: dudolf.com

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué ocurrió? Pues te advertimos que Gergely Dudas, conocida también como The Dudolf, propone siempre retos virales muy díficiles y que requieren de mucha agudeza visual para hallar el resultado. Si no lo lograste, te invitamos a ver la respuesta de este reto viral y compartirlo con tus contactos en Facebook.

¿No encontraste la respuesta? Pues aquí te dejamos la solución de este complicado reto viral. | Foto: dudolf.com

