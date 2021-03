Como una salida al encierro, las redes sociales presentan diversos retos virales con grandes desafíos para mantenernos ocupados en tiempos de cuarentena. El #duckchallenge se volvió tendencia y trata de un acertijo con gran cantidad de patos y ha puesto a prueba a varias personas que a simple vista lo creen fácil, pero esto es algo que se les puede salir de las manos cuando lo miren de manera detallada. Solo tienes 20 segundos.

En la presente imagen podemos notar, atentamente, sobre un fondo celeste se encuentran tres filas de patos americanos (wigeon) que te dan un número a simple vista. Eso sí, parece que a priori tenemos todo definido. Sin embargo, los detalles y un posible zoom nos dan a entender otra idea. El acertijo no es nada fácil, por eso te recomendamos estar concentrado y no cerrarte en una sola respuesta.

Además de los nueve patos iniciales que propone la imagen, hay otras ejemplares escondidos para poner a prueba el sentido de la visión. Superpuestos, escondidos en extremidades y hasta de menor tamaño, las aves adicionales elevan el número inicial.

IMAGEN COMPLETA

¿De qué se trata esta tendencia en redes? Mira con atención la imagen que te mostraremos a continuación y resuelve: ¿podrás hallar todos los patos que hay en la imagen? Si puedes hacerlo, genial, solo recuerda que tienes un minuto. Ojo, esto pondrá a prueba tu visión y no es cosa de juego.

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, cuenta la cantidad de patos que hay, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

SOLUCIÓN

A continuación te mostramos cuántos patos hay en la imagen. De no haberlo resuelto en el tiempo estimado, te pedimos darte una oportunidad más. Si no es así, revisa bien para continuar con este difícil acertijo.

¿No puedes esperar más? ¡Te mostramos la solución!

Si te das cuenta, la respuesta no era nada clara y el número que creías tener a simple vista te indica que nada es lo que parece. Cada pato tiene detalles distintos porque algunos poseen un pato pequeño que no se distingue bien en la imagen. En la última fila, también podemos ver tres patos en uno. Por eso te decimos que siempre recuerdes que: nada es lo que parece.

