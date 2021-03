Las redes sociales han sido testigos de los retos y test virales que se han ido publicando en tiempos de pandemia por el coronavirus (COVID-19). Debido a que estamos en tiempos de confinamiento, hemos visto como las comunidades de Facebook y Twitter han convertido en tendencia a ciertas pruebas por su alto grado de complejidad, pero que terminaron entreteniendo a los usuarios. Ahora, te hemos traído un acertijo que ya tiene a más de veinte mil personas tratando de descubrir su resultado.

El reto es sumamente sencillo, pues deberás encontrar a la rana, serpiente y tortuga que se encuentran ocultas dentro de la imagen viral. Eso sí, los objetos que están a su alrededor no dejarán que des con el objetivo tan fácilmente. ¿Estás listo para comenzar?

En Depor siempre aconsejamos a los usuarios a ubicarse en un lugar donde puedan concentrarse para así poder dar con el resultado más rápido. Solo tendrá 30 segundos para hallar a estos 3 objetivos, así que necesitamos que estés lo más atento posible. Recuerda que esta imagen ya es tendencia en redes sociales por lo complicado que resultó ser. Solo 1 de cada 5 personas han logrado atinar con las 3 ubicaciones.

Imagen del reto

Ubica a los 3 animales dentro de la imagen que es tendencia en redes sociales. (Foto: Facebook)

Cuidado, el reto no es nada fácil de lograr. Recuerda muy bien tener todas tus habilidades visuales puestas en la imagen. La mayoría de usuarios solo ha logrado ubicar a 2 de los 3 animales de la ilustración. Sin embargo, nosotros confiamos en ti y en tu capacidad para dar con el objetivo. En caso no logres ubicarlos, no te preocupes, puesto que más abajo te diremos donde se encontraban la rana, serpiente y tortuga en la ilustración.

Solución del reto

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con los resultado, pero en caso no fuese así, te felicitamos por este gran logro. Los tres animales se encuentran escondidos en los tres recuadros que te señalaremos en la imagen de abajo. Recuerda que solo pocas personas con una mente privilegiada han podido dar con la respuesta.

Estas son las ubicaciones de los 3 animales ocultos en la imagen que es tendencia en redes sociales. (Foto: Facebook)

