Observación, destreza y atención. Estas tres habilidades son claves para resolver este reto viral que ya es tendencia en redes sociales por su dificultad y tiempo limitado. La misión de este desafío visual es hallar el rostro que se encuentra oculto en menos de 20 segundos. Te recomendamos ver la imagen la cantidad de veces que sea necesario porque el objetivo está en el lugar menos pensado.

Este reto viral te hará pensar mucho más de lo que estás acostumbrado. Aplicar sentido común quizá no sea tan necesario como en otros desafíos porque el detalle se encuentra a la vista, pero de la forma menos pensada. Se trata de una foto vintage en la que podemos ver a tres personas caminando. Una lleva una bandera con una palabra escrita, otro sostiene un paraguas y una mujer lleva una muñeca en su mano derecha.

Te pedimos conectar tus cinco sentidos con este reto viral que presentamos a continuación. No será nada fácil de resolver como te lo dijimos desde un principio. Este rostro escondido puede ser que esté entre la ropa de las personas o quizá se encuentra ubicado en la parte de atrás de la imagen. La observación e ingenio son claves para lograr tu objetivo que solo tienes 20 segundos para hacerlo.

IMAGEN COMPLETA

Para comenzar a observar la imagen completa, te podemos dar un pequeño consejo como adelanto a la resolución de este reto viral. Te recomendamos que vayas tapando con la mano aquellas partes que creas son distintas en la imagen. De esta manera, podrás lograr una concentración en las zonas más pequeñas que te ayudarán a ubicarlo con más facilidad y en el tiempo indicado.

Te recomendamos que vayas tapando con la mano aquellas partes que creas son distintas en la imagen.

Si no lo lograste encontrar, te quitamos el tiempo límite y ponemos a prueba tu imaginación para que busquen con calmas y encuentres el rostro tan escondido. No hay apuro, no te frustres si no lo encuentras. Si crees que hay un error en la imagen, te contamos que no es cierto. En primera instancia parece, pero cuando veas la respuesta sabrás que esto no es nada cierto.

SOLUCIÓN

Si llegaste hasta acá es porque quizá lograste encontrar la cara o porque no pudiste hallarla y querés saber cuál era la respuesta. Lo cierto es que tendrías que haber dado vuelta la imagen y así habrías visto, en el medio de las personas, la cara de perfil de un hombre que mira hacia la izquierda.

Lo cierto es que tendrías que haber dado vuelta la imagen y así habrías visto, en el medio de las personas, la cara de perfil de un hombre que mira hacia la izquierda.

¿Qué te pareció este reto viral? Si te gusto te sugerimos que lo compartas a través de tus redes sociales para poner en apuros a más de una persona con este acertijo que parece fácil a primera vista, pero no lo es. Te recomendamos también resolver los retos virales en compañía de la familia para poder tener un momento entretenido de calidad junto tus seres más queridos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro queda atrapado en pared luego de escapar por ruido de fuegos artificiales