De entrada, te pedimos que respetes el tiempo: son solo 30 segundos que tienes para hallar esa solución que es como el Santo Grial de los virales. Es que no es fácil hallarla y millones de usuarios han caído en la trampa de este desafío, así que no te sientas mal si no logras dar con la respuesta en el tiempo establecido.

Te decimos que te tomes 30 minutos, pero de ese tiempo límite, solo 10 segundos para ver la imagen completa, a detalle, y otros 20 restantes para comenzar a contar y darnos tu respuesta. Ojo, no es una prueba de examen, pero tranquilamente podría incluirse en lógica de muchas de ellas para ingresar a la universidad.

Entonces, ¿ya estás preparado? Solo queremos darte unos consejos previos. Recordar que existen dos formas para resolver este tipo de desafíos visuales. El primero es que debes dejar sus prejuicios atrás para que la mente se abra cual libro y consiga mirar todos los detalles. El otro es apuntar cada cosa ‘rara’ que ves para que no se te pase.

Imagen viral

Pues veremos la composición gráfica en todo su esplendor para poder iniciar con esta prueba visual. Recuerda, la pregunta es cuántos perros lomitos hay en la imagen. Como verás a continuación, pareciera que son varios, ¿no? Todos ellos superpuestos y más. Así que tómate los 30 segundos y continúa.

¿Logras ver cuántos perros hay en la ilustración? Este es el último reto viral de las redes sociales| Foto: ShiegoFukuda

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se te haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlos? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Bueno, lamentamos decirte que la respuesta correcta es cero. Sí, aunque cueste creerlo, aquí no hay ningún perro. Los lomitos se encuentran cortados y la respuesta es que no hay ningun perro ‘completo’. Lo sentimos, es un reto con trampa. Eso sí, no vas a negar que fue divertido pensar y sacar cuentas que el desafío te genera un gran esfuerzo mental con estos trucos.

