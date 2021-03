Si hay un reto que a millones de usuarios le gusta, es aquel que desafía su vista. Si la prueba pide hallar un error, es muy desafiante, pero si te piden ubicar hasta 12 de ellos, todo se vuelve una Misión ‘casi’ imposible. Mira esta nota que te pide ubicarlas en solo un minuto.

Hay dos vías para resolver este tipo de problemas entre los usuarios de las redes sociales. El primero es que debe dejar sus prejuicios atrás para que la mente se abra cual libro y consiga mirar todos los detalles. El otro es apuntar cada cosa ‘rara’ que ves para que no se te pase.

Es así que tenemos la imagen en todo su esplendor para que puedas revisarla a detalle y dar con los doce errores. Si quieres una pista, libra tu mente y te dará cuenta que lo más resaltante, es quizás, que el aire suele soplar para un solo lado y no para dos. Te dejamos con los demás.

Imagen del viral

Encuentra todos los errores de este viral que solo uno de cada cien lo resuelve. (Difusión)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se te haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada animal o detalle del paisaje.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlos? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Todos los errores:

El viento sopla en direcciones diferentes

Una de las ovejas del rebaño tiene cola de perro

Las sombras del perro y el granjero están en diferentes direcciones

Al carrito de paja del cobertizo le falta un brazo

La casa no tiene puerta

Una de las ramas del árbol parece ser de otra especie de planta

Las cortinas están por fuera de la ventana

El caballo trabaja solo

l caballo parece ir en la dirección contraria a su trabajo

Le falta una rueda al carrito

La reja de entrada no tiene cómo abrirse, ya que está clavada de ambos lados al suelo

Los arbustos parecen crecer sobre la valla de concreto

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

