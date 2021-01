Tendrás alrededor de 60 segundos para resolverlo. ¿Estás listo? Vamos con la nota. ¿Eres fanático de los retos visuales? Si la respuesta es sí, mira este desafío viral en redes sociales que le ha generado más de un problema a los internautas en los últimos días. Sin duda, este reto es uno de los favoritos de los cibernautas en Facebook. No esperes más y vamos con la información ya.

En las últimas semanas, y más aún con el confinamiento de de millones de personas en todo el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, muchos retos visuales se han viralizado en las redes sociales. Así como están los de fácil solución, existen los que pueden generarte más complicaciones.

¿Eres capaz de sumarte a este desafío y resolver en el menor tiempo posible uno de los retos más complicados de los últimos días en redes sociales? A continuación, te mostraremos la imagen que está generando todo tipo de reacciones en Internet.

IMAGEN COMPLETA

En la siguiente imagen, de tonalidades azules, tendrás que ubicar a seis animales y una manzana. Pero ojo, el tigre, perfectamente ubicado, no cuenta, por lo que tendrás que ver más allá de lo evidente para encontrar a los otros salvajes.

Debes prestar mucha atención. No es tan difícil y te brindaremos una pista para logres encontrar a los seis animales. Recuerda que el tigre no cuenta y hay por lo menos un mono, un caimán y una serpiente. ¿Eres capaz encontrarlos en el menor tiempo posible?

Encuentra los seis animales y una manzana en desafío visual imposible. (Televisa)

¿Lograste observarlo? ¿Encontraste a las que te pedimos? De hecho que no. No es tan fácil de encontrar y mucho menos en una revisión tan rápida, por lo que te pedimos que vuelvas a verlo, pues conlleva un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? Hasta este punto ya debieron de haber transcurrido los 15 segundos. ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Ojo, está bien que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución.

La ubicación de los seis animales y la manzana en reto imposible. (Televisa)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

