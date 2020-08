Ojo, el tiempo es limitado. Demuestra ser digno en este desafío al día de hoy. Atrás quedaron las videos y fotos para darle paso a los desafíos que pondrán a prueba tu mente y agilidad visual en la actualidad. En un momento en el que las redes se convierten en la principal ‘arma’ para sobrellevar el rebrote del coronavirus en el mundo, los retos virales han surgido como la nueva tendencia en Internet.

Hace unos días, un nuevo reto visual se ha vuelto tendencia en redes sociales como Facebook y Twitter, ya que desvela a muchos usuarios al tener como consigna encontrar a un oso polar en medio de una imagen que está repleta de fantasmas blancos, lo cual tiene por objetivo marear al ojo de quien intenta resolverlo.

En países como España, México Estados Unidos o Colombia, este desafío ha sido el causante de más de un dolor de cabeza en cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto. ¿Estás listo? Ponte tus mejores lentes e intenta hallar al animal.

IMAGEN COMPLETA

La foto completa está conformada por una serie de imágenes y patrones en los que se esconden diferentes objetos. Este desafío está poniendo de cabeza las redes sociales. Y es que solo tienes 15 segundos para encontrar al oso polar en medio de los fantasmas. ¿Nada fácil, eh? A continuación te dejamos la imagen completa.

Encuentra al oso polar oculto entre los fantasmas en menos de 15 segundos. (Foto: Facebook/Captura)

Ahora bien, si llegaste hasta aquí es porque quizá necesitas una pequeña ayuda. No te preocupes, aquí te la daremos. Observa en la parte izquierda de la foto. Ahora sí regresa a ver la imagen y encuentra la pala, es tu segunda oportunidad. ¡Vamos! Confiamos en tus habilidades.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? Si a pesar de estas indicaciones aún no la puedes encontrar, no te pongas nervioso ya que también te mostramos la solución completa de este reto viral que impacta a muchos usuarios en las redes sociales. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba escondido el oso polar en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Jóvenes encestan una pelota en un vaso tras un triple salto que la ‘rompe’ en redes sociales. (Video: TikTok)