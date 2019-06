Reza Parastesh, el doble de Messi en Irán, está viviendo un tormento gracias a un "fake news" que se volvió viral hace pocos días. Ahora, él ha salido a aclarar la situación para que no le sigan complicando su vida en su trabajo como un imitador inofensivo.

La noticia fake reza: "El iráni que se habría hecho pasar por Messi para tener relaciones sexuales con 23 mujeres". Todo indica que quien inició este viral fue el medio Oma Sport , pero después lo entrevistó para corroborar la historia.

Reza Parastesh, el doble de Messi iraní, aclara la "fake news" viral que compartieron sobre él (Foto: Facebook) Reza Parastesh, el doble de Messi iraní, aclara la "fake news" viral que compartieron sobre él (Foto: Facebook)

"La noticia en los países musulmanes, como donde estoy es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá. Pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada", explicó Reza Parastesh.



"Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio", finalizó su explicación.