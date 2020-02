Scarlett Johansson se convirtió en una de las estrellas más populares de Hollywood a la edad de solo 19 años con su actuación en Lost In Translation de 2004. A pesar de los personajes complejos y vulnerables por los que se ha hecho conocida, el ascenso de Scarlett Johansson estuvo marcado por una confianza más allá de sus años. Conocida universalmente como una de las mujeres más sexys de Hollywood, Scarlett Johansson ha estado actuando profesionalmente desde la edad de ocho años.

Sin embargo, Scarlett Johansson nunca había sido nominada para un Oscar. Y ahora, con sus nominaciones a mejor actriz “Marriage Story” y mejor actriz de reparto “Jojo Rabbit”, la joven de 35 años se une a uno de los clubes más elitistas de Hollywood: los actores que han sido Oscar - nominado dos veces en el mismo año.

Si bien los actores no pueden ganar dos nominaciones dentro de la misma categoría, pueden ser nominados en el mismo año para actuaciones principales y de apoyo. Pero es extremadamente raro. Antes de Johansson, solo otros 11 actores obtuvieron el doble de nominaciones en el mismo año en la historia de los Oscar.

¿Es finalmente el año de Scarlett Johansson para ganar un Oscar? Quizás la respuesta se encuentre en los misteriosos paralelos al escenario de Julianne Moore en 2002. Lo que si sabemos es que ambas nominaciones para los Oscar 2020 de Johansson son para películas aclamadas con múltiples asentimientos. Ella interpreta a una esposa y ella también interpreta a una madre.

Existe un debate sobre qué actuación merece más premios. Y es probable que pierda dos veces o tal vez no y salga airosa con su estatuilla de oro como Mejor Actriz o probablemente como Mejor Actriz de Reparto.

En este artículo te traemos los detalles de Scarlett Johansson, su vida y sus inicios en el camino del cine así como también un pequeño repaso sobre las películas en las que ha participado y el camino que la ha llevado hasta donde está hoy día.

Quien es Scarlett Johansson?

Scarlett Johansson comenzó a actuar de niña, y su papel en la película The Horse Whisperer le valió la aclamación de la crítica a los 13 años. Sus éxitos posteriores incluyen Lost in Translation, Girl with a Pearl Earring, The Nanny Diaries, Vicky Cristina Barcelona, ​​Hitchcock y el mega hit The Avengers.

Explorando otras vías artísticas, Johansson lanzó su primer álbum en 2008 y al año siguiente hizo su debut en Broadway. Sus películas recientes incluyen Ghost in the Shell, Rough Night, Isle of Dogs y Avengers: Endgame.

Nacimiento y Vida temprana de Scarlett Johansson

Scarlett de pequeña en brazos de su padre. (Foto: Pinterest)

Nacida el 22 de noviembre de 1984 en la ciudad de Nueva York, la actriz Scarlett Johansson proviene de una larga línea de artistas creativos. Su abuelo danés trabajó como guionista y director, y su madre trabajó como productora. El interés de Johansson por actuar apareció a una edad temprana.

Cuando tenía ocho años, apareció en una producción de Sophistry fuera de Broadway con Ethan Hawke. Johansson continuó buscando roles y decidió estudiar en el PCS de Manhattan, una institución educativa privada conocida por alumnos tan famosos como Carrie Fisher, Rita Moreno y Sarah Michelle Gellar. El teatro musical era una de las pasiones de Johansson, que persiguió en PCS. “Yo era uno de esos niños con manos de jazz”, le dijo a Vogue.

Películas De Scarlett Johansson

La actriz Scarlett Johansson competirá en las categorías Mejor actriz y Mejor actriz de reparto en los Oscar 2020. (Foto: AFP)

“Norte”, “Manny & Lo”

Durante sus años escolares, Johansson consiguió algunos papeles de actuación, incluido su debut cinematográfico en el norte de 1994 con Elijah Wood. Su primer papel principal llegó dos años después con Manny & Lo, una comedia dramática independiente. Johansson interpretó a la hermana menor de una adolescente embarazada, ambas en cuidado de crianza. Su hermano gemelo, Hunter, también apareció en la película.

Papel destacado en “The Horse Whisperer”

Johansson atrajo la atención crítica con The Horse Whisperer de 1998, también protagonizada por Robert Redford y Kristin Scott Thomas. Su interpretación de un joven amputado se ganó a muchos fanáticos, incluida la estrella y el director de la película. Redford comentó sobre la notable madurez de Johansson, diciendo que ella tenía “13 años cumpliendo 30”. En 2001, la actriz recibió una atención aún más positiva por parte de los críticos con su papel secundario en Ghost World, a pesar de su tibio éxito de taquilla.

“Lost in Translation”, “Girl with a Pearl Earring”

Scarlett Johansson en escena de Lost In Translation. (Foto: Vogue)

Después de graduarse en la Professional Children’s School (PCS) en 2002, Johansson se encontró como una de las mejores actrices de Hollywood. Tuvo dos papeles protagónicos en 2003, los cuales obtuvieron sus elogios críticos. En Lost in Translation, interpretó a una mujer que visitaba Tokio y que tiene una relación poco probable con un hombre mucho mayor (interpretado por Bill Murray). Johansson también dio una actuación impresionante como una sirvienta que está pintada por el famoso artista Johannes Vermeer (interpretado por Colin Firth) en Girl with a Pearl Earring.

“The Black Dahlia”, “The Nanny Diaries”, Allen Collaborations

Johansson asumió una variedad de proyectos después de estos primeros éxitos. Trabajó con el director Brian De Palma en el thriller de crimen The Black Dahlia de 2006, y probó suerte en la comedia con The Nanny Diaries de 2007. Colaborador frecuente con el director Woody Allen, Johansson ha aparecido en varias de sus películas, incluida Vicky Cristina Barcelona en 2008, junto a Javier Bardem y Penélope Cruz.

Jugando a “Black Widow” en Marvel

Scarlett Johansson vuelve a interpretar a Natasha Romanoff en "Black Widow", película de próximo estreno. Foto: Marvel/ YouTube.

En cuanto a la tarifa de gran presupuesto, Johansson interpretó al súper agente Black Widow en Iron Man 2 (2010) junto a Robert Downey, Jr. y Mickey Rourke. La película de acción se convirtió en uno de los grandes éxitos de taquilla del verano y preparó el escenario para sus contribuciones a numerosas películas en el Marvel Cinematic Universe. Johansson apareció después como Black Widow en el éxito de taquilla The Avengers (2012). La película también presentó a Downey como Iron Man, Chris Hemsworth como Thor y Chris Evans como Capitán América.

Johansson continuó manteniendo su papel de alto perfil para una serie de éxitos de taquilla de Marvel, incluyendo Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: The Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019) Su participación en la franquicia demostró ser muy lucrativa, impulsando su ascenso al primer puesto en el ranking de Forbes de las actrices mejor pagadas del mundo en el verano de 2018.

“Marriage Story”, “Jojo Rabbit”

Jojo Rabbit (Foto: El comercio)

El siguiente paso para la actriz fue un papel coprotagonista en el bien recibido drama Marriage Story (2019), junto a Adam Driver. Luego apareció en otro proyecto controvertido, Jojo Rabbit de Taika Waititi (2019), como la madre de un niño de 10 años en la Alemania nazi que considera a un tonto Adolf Hitler como su mejor amigo imaginario.

Música y teatro en el trayecto profesional de Scarlett Johansson

Scarlett Johansson y Liev Schreiber en Stars on Stage: Broadway. (Foto: E! News)

Alrededor de este tiempo, Johansson se expandió a un nuevo territorio cuando unió fuerzas con Pete Yorn para un álbum de duetos, que fue grabado en 2007. La pareja finalmente lanzó sus esfuerzos de colaboración en 2009 con el álbum Break Up, y Johansson escribió varias pistas para la grabación.

“He estado cantando toda mi vida. Cuando era niña quería estar en Broadway”, dijo a la revista New York. En 2008, Johansson lanzó su primer álbum, Anywhere I Lay My Head, que incluía versiones de canciones de Tom Waits. La grabación resultó ser una decepción crítica y comercial.

Johansson pronto asumió un nuevo desafío profesional. En 2009 hizo su debut en Broadway en un renacimiento del drama de Arthur Miller, A View from the Bridge, junto a Liev Schrieber. Johansson obtuvo críticas positivas por su convincente actuación como Catherine, una adolescente que es criada por su tía y su tío. Por su trabajo en el programa, Johansson ganó un premio Tony.

Vida amorosa e Hijos de Scarlett Johansson

(Foto: Vanitatis)

Johansson se casó con el actor canadiense Ryan Reynolds en septiembre de 2008, en una pequeña ceremonia en Columbia Británica, Canadá. La pareja compró una casa juntos en Los Ángeles, pero solicitó el divorcio dos años después, en diciembre de 2010.

Después de separarse de Reynolds, Johansson estuvo unida sentimentalmente con el actor Sean Penn por un tiempo. La pareja viajó a México juntos y asistió a la boda de la actriz Reese Witherspoon en marzo de 2011. Más tarde ese año, Johansson se encontró en el centro de un escándalo cuando los piratas informáticos publicaron en línea fotos de desnudos tomadas en su teléfono celular.

El FBI inició una investigación para encontrar a las personas detrás de la filtración. Un representante de Johansson confirmó en septiembre de 2013 que se había comprometido con el periodista Romain Dauriac. El 4 de septiembre de 2014, Johansson y Dauriac anunciaron el nacimiento de su pequeña hija, Rose.

La pareja se casó el 1 de octubre de 2014 en Philipsburg, Montana, aunque el público no se enteró del anuncio hasta diciembre. Después de más de dos años de matrimonio, Johannson se divorció de Dauriac en septiembre de 2017. En mayo de 2019, se reveló que Johansson y el escritor de SNL y anfitrión de “Weekend Update”, Colin Jost, se comprometieron después de dos años de citas.