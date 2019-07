Scarlett Johansson y su nuevo anillo de compromiso que costaría una fortuna

Scarlett Johansson vuelve a estar en boca de todos. La intérprete de Black Widow tendrá pronto su película en solitario, pero ahora ha dado mucho de qué hablar por un anillo de compromiso que lució orgullosa en la pasada Comic-Con de San Diego, el mismo que muchos han indicado vale "una fortuna".

La actriz parece no haber tenido mucha suerte en el amor. Su primer matrimonio con Ryan Reynolds en el 2008 no funcionó tan bien, así que se divorciaron en el 2011. Luego, volvió a intentarlo con Romain Dauriac en el 2014 con el que tuvo una hija, pero nuevamente se separó de su pareja en el 2017.

Scarlett Johansson luciendo su anillo de compromiso (Foto: Comic-Con San Diego 2019) Scarlett Johansson luciendo su anillo de compromiso (Foto: Comic-Con San Diego 2019)

Ahora, la tan querida Scarlett Johansson por los fans de Marvel vuelve a estar comprometida, en esta ocasión con Colin Jost, el presentador de la SNL cuya relación comenzó hace algunos años en el 2017. Su compromiso fue anunciado en mayo de este año, pero recién se puede ver la lujosa piedra que porta por la promesa del matrimonio.

Según Alicia Davis, vicepresidente de Shane Co., comentó en un medio internacional que el diseñador del anillo es James C. Taffin de Givenchy, y que actualmente está valorizado en 400 mil dólares. Definitivamente es un anillo de compromiso digno de Natasha Romanoff, uno al cuál es difícil decirle que no.