El lunes 25 de octubre, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó a través de sus redes sociales que 22 distritos de la capital no tendrán agua por 24 horas y casos más extremos hasta por 96 horas. El motivo es porque se realizará una ejecución de dos empalmes, incorporando una nueva tubería de 2 metros de diámetro que ayudará a brindar un mejor abastecimiento de agua a los usuarios.

Debido a la ausencia del servicio, las personas que viven en las zonas afectadas en Lima probablemente se preguntan si la empresa va cobrar por el agua durante esos días, ya que en algunos casos la ausencia del servicio será por más de 48 horas. Para conocer la respuesta, debes leer con mucha atención el artículo que ha preparado Depor.

¿Sedapal cobrará por el agua durante los días de corte en los 22 distritos de Lima?

De acuerdo con el gerente general de Sedapal, Jorge Rucoba, la empresa no cobrará a los usuarios por los días del corte del servicio. Tener en cuenta que la situación afectará a 22 distritos de la capital y en algunos casos podría extenderse hasta por 96 horas.

¿Desde cuándo habrá un corte masivo de agua?

Esto ocurrirá desde el viernes 6 de octubre del 2023 y afectará a 22 distritos de Lima que volverán a tener el servicio entre 24 y 48 horas después. Aunque en 3 de las zonas afectadas (VES, Chorrillos y Chorrillos) , el agua podría regresar hasta en 96 horas después.

¿Qué distritos no tendrán agua por el corte masivo de Sedapal?

El corte de agua que empezará el viernes 6 de octubre afectará a 22 distritos de la capital. A continuación, cuáles son esos lugares y también desde qué hora va a ocurrir.

DISTRITOS HORA DE CORTE TIEMPO DE CORTE Barranco 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Surquillo 8:00 a.m. De 24 a 48 horas La Molina 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Ate 8:00 a.m. De 24 a 48 horas La Victoria 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Miraflores 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Isidro 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Luis 8:00 a.m. De 24 a 48 horas El Agustino 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Rímac 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Martín de Porres (SMP) 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Cieneguilla 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Santa Anita 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Villa el Salvador (VES) 8:00 a.m. Hasta 96 horas Independencia 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Juan de Lurigancho (SJL) 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Borja 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Santiago de Surco 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Juan de Miraflores (SJM) 8:00 a.m. Hasta 96 horas Villa María del Triunfo (VMT) 8:00 a.m. Hasta 96 horas Lurín 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Chorrillos 8:00 a.m. Hasta 96 horas

San Borja: de 08:00 a 22:00

Av. Guardia Civil 179.

Av. Bailetti cdra. 5 / Ca. Muñoz.

Ca. Schubert cdra. 3/ Ca. Baumann (Av. San Luis cdra. 27).

Santa Anita: de 08:00 a 22:00

Calle Augusto Sandino / José Carlos Mariátegui – Coop. Universal II etapa.

Av. La Encalada/ Ferrocarril - Urb. Praderas de Santa Anita.

Av. Cultura Huari frente a la Mz. E1 Coop. Vivienda 5 de Agosto.

Urb. Santa Rosa de Quives (Cerro) - Santa Rosa De Quives.

Chorrillos: de 08:00 a 22:00

Ca. Costa Azul 107 (Av. Paseo de la República cdra. 8)

Ca. Mellet Vargas / Ca. Ochoa (Parque San Judas Tadeo Av. Huaylas cdra. 11)

Ca. Luis De La Puente 66 Esquina Av. Matellini 211 (Booster)

Av. Alejandro Iglesias cdra. 3 (altura Av. Huaylas cdra 4.

Ate: de 08:00 a 22:00

Av. Separadora Industrial Urb. Santa Raquel.

Frente a la Mz. “G”- Lote 11 - Urb. Los Claveles

Av. Los Quechuas/ Las Gardenias Urb. Parque De Monterrico.

La Molina: de 08:00 a 22:00

Asociación de Viv. Las Praderas De La Molina - 6ta Etapa.

Av. Las Lagunas cdra. 1 (cost. del Colegio Newton).

Pj. Bolognesi Mz. H Lote 12 Mocheto.

Calle Mercedes Cabello S/N (alt. Colegio Unión Latinoamericano), Parque N° 3 – Urb. Covima.

Av. Ontaro Fte. 404 - Urb. Rinconada del Lago.

Av. San José de los Olleros.

Esq. de calle Laguna y calle Refugio.

Calle Mar del Plata Av. El Lindero y Jr. El Paraíso - Urb. Sol de la Molina.

Av. Los Fresnos S/N Cr-P-2.

Calle Las Dunas cdra 1.

Calle 13 Rinconada de Ate.

Calle 12 Urb. Portada del Sol - 3ra Etapa

Mercedes Cabello Esq. La Educación - Urb. Covima

Urb. Ingenieros – Ingenieros.

Cerro Musa La Molina.

Av. La Molina/El Mastil (Cerro) - La Laguna.

Final De La Calle Monte Alegre Lote 20 Sausalito.

Urb. Sol De La Molina 1ra Etapa (Cerro) - Sol de La Molina.

Final ca. La Abadesa - Urb. La Portada Del Sol - 1ra. etapa

Av. Las Orquideas/Av. Alameda Corregidor - Urb. La Molina Vieja (Cerro) - La Molina Vieja.

Fte. al Parque Laderas De Melgarejo (Cerro) - Santa Patricia.

Urb. El Remanso de La Molina (Cerro) - Remanso De La Molina.

Conjunto Habitacional La Alameda (Cerro) - La Alameda.

Calle Winnipeg/Titicaca Urb. Rinconada Del Lago (Cerro) - Rinconada Del Lago.

Calle Honolulu s/n - Sol de La Molina - 3ra. Etapa (Cerro) - Sol De La Molina.

Av. Rinconada del Lago frente Aa 1406 (Cerro) - Rinconada del Lago.

Coop. Musa (Cerro) – Musa.

Calle Islas Vírgenes frente a la Mz. K - Lote 20 (Cerro) - La Molina

Urb. Ventracom (Cerro) – Ventracom.

Urb. Las Viñas de La Molina Vieja (Cerro) – Viñas de La Molina.

Urb. Portada del Sol III Etapa (Cerro) - Portada del Sol.

Final ca. Talavera de la Reyna - Conj. Resid. La Alameda I (Cerro).

La Victoria: de 08:00 a 22:00

Ca. Torre de La Merced 126/Ca. Batería Abtao.

Ca. Antonio de la Guerra 372/Ca. Coronel Cort.

Ca. Francisco Graña 155.

Santiago de Surco: de 08:00 a 22:00

Ca. Monte de Los Olivos cdra. 6.

Av. Caminos del Inca cdra. 11.

Av. Paseo de la República cdra. 4.

Av. La Merced cdra. 1.

Av. Intihuatana cdra. 1 / Ca. Tinajones.

Ca. Alcázar / Ca. Doña Barbara (altura Av. Marsano cdra. 32 - Parque El Retiro).

Av. Ayacucho cdra. 7 / Ca. Doña Luisa (Parque de la Quinua).

Ca. Antúnez de Mayolo cdra. 8 / Ca. David Roca cdra. 3 (Av. Marsano cdra. 40 - Parque México).

Ca. Doña Esther cdra. 2 / Ca. Montesclaros (Av. Surco cdra. 3).

Ca. Loma Negra / Ca. Loma Linda (Av. Bielich cdra. 5).

Ca. Cayalti / Jr. Pomalca (Av. El Polo cdra. 4).

Ca. Las Petunias cdra. 3 (Av. Jorge Chávez cdra. 15).

Ca. Chocano cdra. 1 / Ca. Reátegui cdra. 3 (Av. Benavides cdra. 40).

Ca. Lapeyre cdra. 2 / Ca. Wiesse cdra. 5 (Av. Ayacucho cdra. 14 - Parque Los Fundadores)

Av. La Encalada cdra. 17 (Frente a la Embajada de Estados Unidos).

Ca. Los Montoneros cdra. 4 / Ca. Los Insurgentes (Av. Javier Prado Este cdra. 42)

Av. Manuel Olguín cdra. 5 (Av. Javier Prado Este cdra. 45).

Ca. Tay esquina Ca. Diaz (Parque Benavides - alt. Av. Velasco Astete cdra. 34).

Ca. Eduardo Astete cdra. 4 / Av. Castilla cdra. 5.

Ca. Tacna cdra. 5 (Altura Av. Ayacucho cdra. 5).

Ca Galeano cdra. 1 esquina Ca. Chocano (alt. Av. Benavides cdra. 36).

Ca. Cruz Del Sur cdra. 2 (alt. Av. Manuel Olguín cdra. 2).

Av. Arequipa cdra. 37 / Av. Aramburú frente al 139 Parque Humboldt .

Miraflores: de 08:00 a 22:00

Av. Paseo de la República cdra. 51 (Parque Francisco Miranda).

Av. Ricardo Palma cdra. 12.

Av. Arequipa cdra. 37 / Av. Aramburú.

Ca. Leguía / Ca. Maldonado / Ca. Banda Rivera (alt. Av. Marsano cdra. 3).

Surquillo: de 08:00 a 22:00

Av. Angamos Este cdra. 25 / Ca. Andrea del Sarto.

Av. Angamos Este 1350 - Frente Home Center Maestro.

San Martín de Porres: de 08:00 a 22:00

Jr. Capella, Joaquin 300 - 1ra etapa, Urb. Ingeniería.

Ca. Chevaly, Pierre Constant 394 A, Urb. Palao 4ta etapa.

Jr. Cañete 7104, Urb. Mesa Redonda.

Ca. Tunas, Las 373 B’-13 Urb. Naranjal.

Villa El Salvador: de 08:00 a 22:00

Sector 1 Grupo 7 Mz F - Lote 8 , frente al Paradero Paradita.

Av. Pachacútec Mz. I - Lote 3c , frente a R-Puyusca.

Sector 1 Grupo 18 Mz. N - Lote 6, cruce con Av. Micaela Bastidas y Av. 1° de Mayo.

Sector 6 Grupo 1a Mz. F - Lote 17, cruce con Av. Pastor Sevilla y Av. Viña del Mar.

Sector 2 Grupo 11 Mz. F - Lote 18.

Sector 3 Grupo 3 Mz. N - Lote 12, Final de Estación del Tren Eléctrico.

Sector 3 Grupo 16 Mz. A - Lote 12 , Frente a Grifo Primax Av. Revolución.

Av. Separadora Industrial Mz. D - Lote 22, cruce con Av. Separadora Industrial y Av. Guardia Republicana.

Av. Y Mz. N - Lote 29e , cruce con Av. Universitaria y Av. Revolución.

Av. Pachacútec Mz. Z3 - Lote 11, cruce con Av. Pachacútec y Av. J.C. Mariátegui.

Sector 3 Grupo 29 Mz. A - Lote 4, cruce con Av. Pastor Sevilla y Av. J.C. Mariátegui.

Sector 1 Grupo 10 Mz. A - Lote 16a, cruce con Av. El Sol y Av. Central.

Villa María del Triunfo: de 08:00 a 22:00

Av. Pachacútec Mz. A3 - Lote1, cruce con Av. Y y Av. Pachacútec.

San Juan de Miraflores: de 08:00 a 22:00

Av. Miguel Iglesias Mz. F - Lote 1, cruce con Av. Víctor Castro Iglesias y Av. Miguel I.

Av. Miguel Iglesias N° 790 , cruce con Av. Miguel Iglesias y Av. Guillermo B.

Aquí también puedes conocer otros puntos de abastecimiento que se ubican cerca a tu hogar, si vives en uno de los distritos afectados.

¿Por qué habrá un corte de agua masivo?

Sedapal explicó, a través de un comunicado, que aplicarán esta medida “debido a la ejecución de dos empalmes, incorporando una nueva tubería de 2 metros de diámetro, que incrementará el abastecimiento a través de las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz ATARJEA – Villa El Salvador”.

La entidad agregó que, “se habilitará puntos de distribución de agua potable a través de camiones cisterna, los cuales podrán ser visualizados próximamente en la página web de la entidad ( www.gob.pe/sedapal ); además, el servicio telefónico Aquafono (01) – 371-8000, atenderá las consultas de los usuarios”. Asimismo, los centros de salud, penitenciarios y estaciones de bomberos, serán abastecidos directamente, con camiones cisterna a fin de no afectar sus actividades.

Asimismo, Sedapal señala que estos trabajos “permitirán mejorar el suministro de agua potable y el plan de contingencia detallados, fueron expuestas durante una reunión de coordinación entre el Directorio de Sedapal y la Presidencia Ejecutiva de la Sunass”.

Finalmente, Sedapal se disculpó con los usuarios y lamentó “los inconvenientes ocasionados a la población”. En ese sentido, reafirmó “su compromiso de trabajo para lograr el cierre de brechas y que más vecinos de Lima y Callao accedan a los servicios de agua y saneamiento”.

¿Cómo saber si cortarán el agua en mi zona con mi número de suministro?

Recuerda que no todos los lugares del distrito no tendrán agua. Para saber si la zona dónde vives es una de las afectadas, Sedapal ha puesto a disposición de los usuarios la aplicación Arcgis, solo deben colocar su número de suministro o dirección. El color de cada área corresponde al tiempo en que no habrá agua:

Amarillo: Hasta 24 horas.

Hasta 24 horas. Naranja: Por menos de 48 horas.

Por menos de 48 horas. Rojo: Entre 48 a 96 horas.

¿Cómo almacenar agua?

Si tu distrito es uno de los que será afectado con el corte de agua que realizará Sedapal desde el 6 de octubre y por cuatro días, debes amanear agua, Por ello, te brindamos algunas recomendaciones para hacerlo.

Lavar y desinfectar tus manos antes de empezar a limpiar.

Usa recipientes con tapa y que se encuentren limpios.

Almacenar el bidón con agua en su sitio seguro y con sombra.

¿Dónde está el número de suministro de Sedapal?

Revisa la parte superior derecha de tu recibo físico y listo.

Si no tienes el recibo físico, entonces puedes consultar la información AQUÍ.

¿Cómo afiliarte para recibir tu recibo de agua de forma online?

Ingresa a https://www.gob.pe/sedapal, hacer clic en la pestaña clientes y luego en afiliarte a recibo digital.

Registra los datos que solicitan y suscríbete.

