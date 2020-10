La primera fase de la entrega del segundo Bono Familiar Universal inició el pasado 10 de octubre con los beneficiarios que se encuentran en la modalidad ‘Depósito en cuenta’; si bien, ésta continuará hasta los primeros días de noviembre, la meta del Gobierno es llegar a los 8.4 millones de hogares que resultaron afectados por la pandemia a causa del coronavirus. Para ello, estableció un cronograma que fue dividido en cinco fases de acuerdo con la modalidad asignada para cobrar el dinero y así evitar aglomeraciones.

Debido a que varias personas que fueron incluidas en el padrón para recibir los 760 soles no tienen una cuenta en alguna entidad bancaria, no están afiliados a la Banca Celular del Banco de la Nación, no disponen de una billetera digital ni poseerán una Cuenta DNI por encontrarse en un lugar de difícil acceso, te contamos que de todas maneras recibirán el subsidio mediante ‘Carritos pagadores’.

¿QUÉ SON LOS CARRITOS PAGADORES?

Los carritos pagadores son una modalidad implementada por el Ejecutivo para llevar de manera directa el bono a las familias que viven en las localidades más alejadas del país; sobre todo, para los perceptores que son adultos mayores o tengan una discapacidad severa

A través de vehículos de Empresas Transportadoras de Valores se hará llegar el monto a los beneficiarios. Cabe precisar que éstos ya son utilizados de manera periódica para el pago de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El pago del Bono Universal también empleará 'carritos pagadores' para llegar a la mayor cantidad de beneficiarios (Foto: GEC)

¿DESDE CUÁNDO COMIENZA A PAGARSE?

La activación de los carritos pagadores se producirá en la Fase 2; es decir, a partir del 30 de octubre, el segundo bono llegará a los hogares que se encuentran en esta modalidad. Se producirá de la siguiente manera:

En las zonas urbanas

Se pagará a hogares cuyo perceptor es una persona adulta mayor o con discapacidad severa. Durante esta fase, el bono será entregado en efectivo en tu domicilio, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

En las zonas rurales

El bono se entregará en lugares cercanos a tu domicilio, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. la lista de lugares y fechas para realizar el cobro se publicará oportunamente. Estos datos se determinan de acuerdo con los datos de tu DNI.

El Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social publicará el cronograma para los beneficiarios que reciban el subsidio en la modalidad de carrito pagador

NO ME APARECE EL DÍA DE PAGO, ¿QUÉ HAGO?

Si eres de los beneficiarios que te toca cobrar el bono en zonas alejadas del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) establecerá un cronograma y lugar donde te entregarán los 760 soles.

En el caso de que no te aparezca el día de pago, quizá el sistema esté saturado, por lo que debes consultar los siguientes días. recuerda que en el cronograma que se establezca aparecerá la fecha, lugar y hora para cobrar, el cual se basará según la información de tu DNI.

No olvides llevar tu DNI para cobrar el subsidio, por lo que deberás acercarte personalmente. Si tienes alguna duda llama al 101 o ingresa a www.midis.gob.pe.

SI EL LUGAR ASIGNADO PARA EL PAGO QUEDA LEJOS O NO ESTOY EN MI DISTRITO ¿PIERDO EL BONO?

No te preocupes, pues no pierdes el bono. Si por algún motivo no te encuentras en el lugar donde se te asignó tu modalidad de pago, una vez culminado el cronograma de pagos por ETV, se informará a través de los canales oficiales el cambio de su modalidad de pago.