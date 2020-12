Listo. Serán alrededor de $600 los que llegarán a cada uno de los beneficiarios del Segundo Cheque de Estímulo que el presidente Donald Trump aprobó este último domingo como parte del paquete de ayudas económicas por la pandemia del nuevo coronavirus.

Con este acuerdo firmado, cada beneficiario recibirá alrededor de $600, pero existen muchas preguntas al respecto, tales como cuándo será el inicio de la entrega de los depósitos en cuenta bancaria de las personas elegibles después de la firma legislación.

“El tiempo podría ser más desafiante esta vez. Pero el IRS (Servicio de Impuestos Internos) probablemente podría comenzar a depositar el dinero en enero”, dijo Howard Gleckman, investigador principal del Centro de Política Fiscal de Urban-Brookings.

Todo comenzó en marzo

En el inicio de la pandemia, el Congreso proporcionó a los individuos $ 1.200 en pagos directos y a las parejas $ 2.400 más $ 500 por niño en virtud de la Ley CARES de $ 2 billones. Esos cheques de estímulo comenzaron a eliminarse gradualmente para los solteros con un ingreso bruto ajustado de más de $ 75.000 al año. Adicionalmente, quienes ganan más de $ 99.000 no recibieron nada. Los umbrales de ingresos se duplicaron para las parejas.

Los pagos no se realizaron al mismo tiempo en aquella época y tampoco será así. Es más, en la primera entrega, aproximadamente 90 millones de personas –más de la mitad de las elegibles– recibieron sus pagos durante las primeras tres semanas de abril después de la firma del acuerdo de marzo.

Hoy, el problema radica en que alrededor de 12 millones de estadounidenses elegibles estaban en riesgo de no recibir el dinero en absoluto porque el IRS no tenía forma de contactarlos, pues no presentan declaraciones de impuestos y tuvieron que registrarse en línea antes del 21 de noviembre para proporcionar su dirección o número de cuenta bancaria.

De todas formas, si quieres calcular cuánto dinero recibirías, solo debes ingresar a la Calculadora creada por Jasmine Mah y Bogna Szyk , y podrás saber con exactitud el monto que obtendrás con esta propuesta. ¿Cómo? Recuerda que debes tener claro tu estado civil, el número de dependientes, tus ingresos anuales y mencionar si hiciste o no una declaración de impuestos.

