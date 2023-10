En Perú, existen muchos eventos religiosos, uno de ellos es el que se celebra en octubre: la procesión del Señor de los Milagros. Esta tradición es considerada una de las más importantes de la capital. Por tal motivo es usual ver casas con adornos morados y también encontrar en las calles a adultos y niños utilizando utilizando un traje con esos colores.

Este 2023 se realizará cinco recorridos, los cuales al igual que en años anteriores contará con la presencia de miles de fieles que acompañan Cristo de Pachacamilla. La primera procesión se llevó a cabo el pasado sábado 7 de octubre, pero si no lograste asistir no te preocupes porque también hay cuatro más, a continuación la fecha de cada una.

¿Qué día sale el segundo recorrido del Señor de los Milagros?

El pasado 7 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros realizó su primer recorrido de los cinco que va a tener este 2023. Si ese día, no acompañaste al Cristo de Pachacamilla por alguna razón no te preocupes porque todavía hay 4 recorridos más, a continuación te contamos la fecha del segundo que es el más cercano.

Recorrido 2

Fecha: miércoles 18 de octubre

miércoles 18 de octubre Horario: desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Calles: Iglesia de las Nazarenas, Plaza Mayor de Lima, Congreso de la República y finalmente al santuario Iglesia del Carmen.

Recorrido del 18 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

¿Cuáles son las fechas y horarios del tercero, cuarto y quinto recorrido del Señor de los Milagros?

El Señor de los Milagros realizará cinco recorridos, el primero se llevó a cabo el sábado 7 de octubre y el segundo será el miércoles 18 de octubre. A continuación, te contamos la fecha y hora de la tercera, cuarta y quinta salida.

Recorrido 3

Fecha: jueves 19 de octubre

jueves 19 de octubre Horario: desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Calles: Iglesia del Carmen, Palacio de Justicia, Plaza San Martín y finaliza en Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido del 19 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

Recorrido 4

Fecha: sábado 28 de octubre

sábado 28 de octubre Horario: desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Calles: Iglesia de las Nazarenas, hospital San Bartolomé, el Hospital Arzobispo Loayza y finaliza en la Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido del 28 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

Recorrido 5

Fecha: miércoles 1 de noviembre.

miércoles 1 de noviembre. Horario: 12:00 p.m. hasta 7:30 p.m.

12:00 p.m. hasta 7:30 p.m. Calles: av. Tacna (iglesia de las Nazarenas), jirón Callao, jirón Chancay, avenida Emancipación y finaliza en el Monasterio de las Nazarenas.

Recorrido del 1 de noviembre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

¿Cuáles son los horarios de las misas del Señor de los Milagros?

Durante octubre, las misas diarias que se realizará en el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas por “El Señor de los Milagros” se llevarán a cabo en los siguientes horarios: 7:00 a.m.; 9:00 a.m.; 10:30 a.m.; 12:00 p.m.; 1:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.; 7:00 p.m.; 8:00 p.m.; 9:00 p.m. Tener en cuenta que las puertas de iglesia estarán abiertas desde las 5:00 a.m.

¿Cómo nació la tradición de la procesión del Señor de los Milagros?

La tradición nació luego de que un esclava pintara al Cristo Morado en una pared que curiosamente durante un terremoto que ocurrió en Lima y Callao en 1655 se mantuvo intacto, aunque muchas casos y templos se habían derrumbado. Desde ese momento se empezó a venerar la imagen y así cada día más personas se volvieron creyentes.

¿Por qué algunas personas visten de morado durante el mes de octubre?

Miles de feligreses tienen esta costumbre como signo de devoción al Cristo de Pachacamilla. De acuerdo a la historia, todo empezó cuando la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, quien fundó el Beaterio de Nazarenas en el Callao tuvo una visión del Señor utilizando una túnica morada, una soga al cuello y una corona de espinas. Por ello, actualmente, los hombres usan una túnica de ese color (sin mangas) con dos aberturas en los brazos y el cordón en el cuello, y las mujeres llevan una túnica por debajo de la rodilla (con mangas) y un cordón a la altura de la cintura (aquellas que son de la hermandad también utilizan un velo).

¿Por qué se come turrones en octubre?

El turrón es un dulce peruano muy popular que se come en octubre, aunque desde hace algunos años eso ha cambiado y actualmente hay tiendas que los venden todo el año. El motivo de la tradición es porque en el siglo XVII, una mujer llamada Josefa Marmanillo decidió pedirle al Señor de los Milagros que curara la enfermedad que tenía y como agradecimiento al milagro concedido, ella decidió preparar el famoso turrón y ofrecerlo como ofrenda al Cristo de Pachacamilla.

