Las 10 mejores fotos de Selena Gomez en Instagram que enamoraron a sus seguidores [FOTOS]

Selena Gomez sigue conquistando a sus fanáticos de Instagram con fotografías y videos. La cantante de 26 años ahora se encuentra mejor tras superar el cuadro de depresión que la puso en rehabilitación hace unos meses.

Como se recuerda, Selena Gomez estuvo en el Festival de Cannes 2019 para presentar la película "The Dead Don't Die" junto a los actores Bill Murray y Adam Driver. La artista fue muy aclamada en la ceremonia.

Selena Gomez también hizo claro su manifiesto a favor del aborto en Instagram y el compromiso para crear una sociedad más justa para las mujeres del mundo.

La cantante también viene publicando en Instagram fotografías de nuevos proyectos personales y, también, roba suspiros en dicha red social. "Eres muy bella", "es bueno verte de nuevo", "estás más que genial", "muy guapa", son algunos de los comentarios que se leen.

La artista se inició en el espectáculo a los siete años cuando interpretó a Gianna en la serie infantil "Barney & Friends". Pero fue en el 2006 que la actriz comenzó a tener notoriedad al participar en serie de Disney Channel como The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana.