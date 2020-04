La cantante Selena Gomez ha demandado por 10 millones de dólares a las empresas Guangzhou Feidong Software Technology y MutantBox Interactive Limited por usar su imagen sin autorización. Ambas entidades son responsables del juego para móviles Clothes Forever - Styling Game.

Según señala Variety, este es un juego de disfraces que busca que los usuarios gasten dinero a través de micropagos, como la mayoría de su tipo, que pueden ser de hasta 99.99 dólares.

En la demanda se indica que Selena Gomez jamás habría aceptado que su imagen sea empleada "en la práctica desagradable de atraer a usuarios para que hagan compras online (…) para financiar gastos imaginarios y funciones de desbloqueo”.

Esta es la imagen que motivó todo. (Foto: Variety)

Cabe apuntar que la intérprete de “Love You Like A Love Song” y expareja de Justin Bieber no es la única que aparece en el título. Kim Kardashian y Taylor Swift también salen.

Se desconoce si estas celebridades presentarán, por separado, demandas contra las mencionadas empresas. Solo habría que esperar.

