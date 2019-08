Selena Gomez: Este es el look deportivo con el que la cantante sorprendió a sus fans en Instagram ,La intérprete de “Good For You” logró más de cuatro millones de "Me gusta" con su reciente publicación.

- / - Selena Gomez conquista a sus fans con reciente publicación en Instagram. (Foto:@selenagomez) - / - Selena Gomez conquista a sus fans con reciente publicación en Instagram. (Foto:@selenagomez) - / - Selena Gomez conquista a sus fans con reciente publicación en Instagram. (Foto:@selenagomez) - / - Selena Gomez conquista a sus fans con reciente publicación en Instagram. (Foto:@selenagomez) - / - Selena Gomez conquista a sus fans con reciente publicación en Instagram. (Foto: selenagomez) - / - Selena Gomez conquista a sus fans con reciente publicación en Instagram. (Foto: selenagomez)