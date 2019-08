Actriz Ana Brenda Contreras comparte video donde canta como Shakira

A través de su cuenta de Instagram, Ana Brenda Contreras compartió un video de su adolescencia. En esta grabación, la actriz de producciones mexicanas interpreta el tema “Antología” de Shakira.

El motivo de esta publicación fue para celebrar sus 17 años de vida artística. Por ello, la actriz no dudó en subir este video de cuando tenía 14 años y cantaba como Shakira.

“¡Porque aquí tenía 14 añitos! Se dicen fácil, pero es mucho sacrifico y disciplina. No terminaría de agradecer a todas las personas que me vieron cuando ni yo me veía y creyeron en mí. También no quiero que se me sientan. Ustedes saben quiénes son", escribió la actriz.

Sobre el tema elegido por Ana Brenda Contreras, hay que mencionar que se trata de uno de los más populares de la primera etapa de Shakira, aquella que algunos fans aún extrañan.

“Antología” forma parte del disco “Pies descalzos” de Shakira, nombre que también utilizó para su fundación que se dedica a velar por una mejor educación para niños colombianos de bajos recursos.

Cabe señalar que, en sus redes sociales, la colombiana suele compartir fotos y videos de los trabajos de la fundación “Pies descalzos”, además de los logros que consigue.

En cuanto a la publicación de Ana Brenda Contreras, es curioso que la actriz no haya etiquetado a Shakira, pese a que la imitación, sin duda, será viral en redes sociales.