Shakira y la reveladora foto filtrada que pondría en evidencia un 'descuido' personal

Shakira ha sido una de las artistas más populares de los últimos años. La colombiana ha sido nombrada varias veces por Sony y Billboard como la 'Reina del Pop Latino', y con justa razón. Sin embargo, una reciente foto filtrada demostraría que tiene un pequeño problema personal.

Resulta que hace poco ella participó de una aparición pública con un vestido pequeño de resaltaba su figura junto a una botas negras. Al sentarse, un fotógrafo captó lo que parecía el inicio de celulitis, algo que no pocos señalaron en las redes sociales.

Shakira ha resaltado, además de su música, por su sensual figura y sus movimientos de cadera. Muchas mujeres al rededor del mundo querían conocer el secreto de las caderas de la artista, pero ahora parece que no estaba tan en forma como sus seguidores pensaban.



La celulitis es un mal que afecta a muchas personas en el mundo, en especial a aquellas que no tienen una buena alimentación y hacen poco ejercicio. Con la vida ajetreada de la cantante, no sería una sorpresa que no tenga mucho tiempo para cuidarse personalmente.