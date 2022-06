Después de casi dos años de relación y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué confirmaron el final de su amor. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el comunicado compartido por ambas partes.

Desde el 2011, cuando la cantante colombiana confirmó su noviazgo con el defensa español, han sido inseparables. Al año siguiente, anunciaron que esperaban a su primer hijo Milán y en el 2014, nació Sasha.

De forma curiosa, ambos comparten el mismo día de cumpleaños, pero con una década de diferencia. Shakira cumple el 2 de febrero, pero nació en 1977, mientras que Piqué lo hizo en 1987.

Este no fue la primera relación seria que la intérprete de “Te felicito” mantuvo pues antes estuvo con Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Esta duró desde el 2000 hasta el 2010, es decir, poco antes de conocer a Gerard Piqué.

La cantante Shakira junto a su pareja Gerard Piqué y sus hijos Milán y Sasha (Foto: Shakira / Instagram)

¿Cómo se conocieron?

Muchos piensan que Gerard Piqué y Shakira se conocieron en la grabación del video “Waka Waka”, la canción del Mundial de Fútbol que se realizó en Sudáfrica. Participó él, pero también otras figuras importantes del deporte como Lionel Messi, Dani Alves y Rafael Márquez. Sin embargo, ella grabó en Los Ángeles mientras que él grabó en España.

No obstante, su primer encuentro en realidad se dio con motivo del festival “Rock in Rio” en el 2010. Shakira se encontraba en Madrid, por su participación en este evento y, debido a los azares del destino, se encontró con el que sería el padre de sus hijos. Se llevaron muy bien e incluso brindaron con algunos mojitos.

La cantante de 45 años contó en “El Hormiguero” que este encuentro fue lo que la inspiró a escribir “Me enamoré” donde menciona “la vida me empezó a cambiar la noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa siguió así”.

Incluso hubo una foto que selló este hito en la vida de ambos, tal como lo cuenta la cantante.

“Hay una foto del momento en el que nos conocimos. Estoy con mis sostén a rayas. El momento en el que nos tomamos la primera foto, estaba Cesc Fábregas y yo estoy ahí a la mitad (...) Ese día nos presentaron, estábamos aquí en Madrid”, aseguró

El reencuentro en Sudáfrica

Si bien no pudieron conocerse en persona para la grabación de “Waka Waka”, ambos viajaron a la sede del mundial de ese año. Gerard tenía que jugar y Shakira tenía que cantar en la ceremonia de apertura.

“Todo empezó cuando estábamos en Sudáfrica y le escribí. Ya estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura del mundial y le pregunté cómo estaba el clima”, contó el futbolista de ahora 35 años.

Ese año, Piqué campeonó doble, pues no solo se ganó el corazón de la cantante, sino también la copa del mundo.

La primera vez que fueron captados juntos fue en mayo de 2011 en un concierto que Shakira dio en Barcelona. Allí, el futbolista subió al escenario y más tarde intercambiaron besos en el backstage.

¿Por qué nunca se casaron?

Algo que siempre le preguntaban sus seguidores era la razón por la cual nunca quisieron sellar sus votos en un altar. Hace unos meses, Shakira reveló el motivo en una entrevista para el podcast “Planet Weirdo” con Holly H y dijo que a ella no le gusta sentirse encausada en un matrimonio.

“La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, comentó.

La última publicación que Shakira compartió de él fue celebrando que cumplió 600 partidos jugados a mediados de marzo de este año. En la descripción la cantante de “Hips don’t lie” escribió “Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.

La infidelidad y el fin de su relación

Los rumores de una posible ruptura han ido creciendo conforme pasan los días. Un podcast español llamado “Mamarazzis” dio algunos detalles.

“La cantante lo descubrió con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”, aseguraron en el episodio titulado “Shakira ha pillado a Piqué con otra”.

¿Quiénes son los hijos de Shakira y Piqué?

Gerard Piqué y Shakira han vivido más de diez años juntos y formaron su propia familia. Actualmente, la pareja tiene dos hijos que nacieron al poco tiempo de iniciado su romance. Pero ante la situación que atraviesa la pareja muchos se han preguntado ¿qué pasará con sus hijos?.

¿Qué es lo último que se sabe de ambos?

Por su parte, Gerard Piqué está involucrado en los últimos meses en un escándalo junto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a través de unos audios en los que queda señalado porque su empresa, Kosmos, logró que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí para reportar 40 millones por edición a la Federación, 4 de ellos para su compañía. Él se defiende afirmando que todo estuvo dentro de la legalidad.

La revista ¡Hola! dio a conocer el viernes que una semana antes, el sábado 28 de mayo, la cantante colombiana sufrió un fuerte ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por los servicios médicos en una ambulancia, que la trasladó al Hospital de Barcelona. Finalmente, resultó que todo fue a causa de una caída sufrida por su padre, que se recupera favorablemente, tal y como han dado a conocer a este diario fuentes cercanas a la artista.