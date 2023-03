Grandes divas. El 24 de febrero el mundo conoció la nueva canción de las dos artistas más exitosas de los últimos tiempos. Se trata de las colombianas Karol G y Shakira, quienes estrenaron el tema “TQG” que en pocos días logró ubicarse como el más escuchado en las distintas plataformas musicales. Pero ¿sabías que la barranquillera le puso algunas condiciones a la “Bichota”? Aquí te contamos los detalles.

Karol G es una artista colombiana que durante los últimos años ha puesto a gozar a todos con sus pegajosos temas como “Mamiii”, “Tusa”, “Provenza”, entre otros. Precisamente, debido a su gran fama y popularidad de sus canciones consiguió varios premios y nominaciones en los festivales más importantes del mundo.

Pero continuando con su exitosa carrera la colombiana aceptó realizar un tema musical al lado de Shakira, otra de las artistas cuya fama ha ido en aumento debido a sus últimas canciones que han tenido mensajes empoderadores hacia las mujeres y un gran optimismo luego de situaciones difíciles como las que atravesó ella al separarse de Gerard Piqué.

“TQG” es la nueva canción que está incluida en el disco de la “Bichota” titulado “Mañana será bonito”. Según distintos medios internacionales el tema musical incluye varias indirectas para Gerard Piqué.

Karol G y Shakira en el video de "TQG" (Foto: Karol G/YouTube)

LAS CONDICIONES DE SHAKIRA A KAROL G

Lo que pocos conocían es que Shakira puso ciertas condiciones a Karol G para interpretar el gran éxito musical titulado “TQG”. Esto se conoció durante una entrevista que brindó la intérprete de “Provenza” al programa “El hormiguero”.

“Me dijo que tenía una canción con Bizarrap y que si podía esperar a que la sacara en enero o diciembre porque con nuestra canción cerraba un ciclo de su vida”, expresó Karol G.

La segunda petición de Shakira a Karol G, según reveló la propia “Bichota”, fue que ella quería iniciar cantando el primer párrafo que dice: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

“Me pidió por favor que le dejara cantar el primer verso, que en principio era mío”, anotó Karol G según El Confidencial.

SHAKIRA BUSCÓ A KAROL G

Durante la conversación entre Pablo Montos y Karol G, la cantante indicó que fue Shakira quien la buscó en su momento, según Formula Tv.

“Ella se puso en contacto conmigo mandándome un tema, pero yo no me sentí conectada con él porque, aunque era increíble, no lo sentía”, dijo.

Asimismo, recordó que existía una canción que había hecho Shakira y ese fue el momento en que se puso en contante con ella.

“La llamé directamente yo, sin intermediarios, y le gustó muchísimo. Me dijo que sentía mucho la letra”, sentenció.

Karol G y Shakira (Foto: Karol G/YouTube)

MÁS DE 100 MILLONES DE VISUALIZACIONES

El famoso tema “Te quedé grande” o conocido como “TQG” es uno de los más populares en las plataformas musicales como la de YouTube donde ha superado los 100 millones de vistas.

Hasta el cierre de esta nota eran un total de 111 millones de visualizaciones las que tenía la canción.

VIDEO DE LA CANCIÓN “TQG”