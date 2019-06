Shannon de Lima comparte una foto de infarto en el gimnasio y las redes enloquecen

Shannon de Lima sigue estando en la boca de todos. La modelo venezolana ha dado mucho de qué hablar por su participación externa de la Copa América, donde alienta a su novio James Rodríguez desde las gradas.

Lastimosamente, las redes sociales no han hecho más que hacer eco de malos comentarios, acusándola de que ha sido por ella que el jugador cafetero no ha tenido una buena temporada en el extranjero y al igual no ha destacado durante el actual torneo.

Sin embargo, sus fans la han perdonado por la última foto que subió, calentando su Instagram personal y recibiendo muchos comentarios positivos por la misma. En ella, Shannon de Lima posa de una forma sensual mientras continúa su rutina de ejercicios en el gimnasio.

Con un top negro semitransparente en los hombros y unos leggins rotos, la modelo aprovechó un momento frente al espejo para colocar su mano en su cabeza y sacar la fotografía. "Difícil no comer de todo cuando se está de viaje. ¡Pero tratando! Aquí entrenando ando con mi ropa deportiva favorita" reza la descripción.