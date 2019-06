Shannon de Lima es regañada por romper la dieta y ahora sufre por ello

Shannon de Lima estuvo hace poco en la boca de la tormenta por su relación con James Rodríguez. Mientras que algunos afirman que ella es el motivo del bajo rendimiento del colombiano, otros la acusan en las redes sobre entrometerse entre él y Daniela Ospina.

Sin embargo, estas personas no han obtenido más que una respuesta muy específica con respecto al último tema. La modelo venezolana dedica sus días a disfrutar de unas vacaciones mientras su novio se prepara para la Copa América.

Hace unos días, ella publicó algunas imágenes en su Instagram personal sobre lo bien que la pasaba, no solo por el clima, sino también por la comida. Todo sería perfecto si no fuera porque estaba a dieta, una que le recomendó su nutricionista Camilo y que ella no solo ignoró, sino que lo etiquetó en sus fotos:

Shannon de Lima comparte foto del rico postre que disfrutó a pesar de estar a dieta (Foto: Instagram) Shannon de Lima comparte foto del rico postre que disfrutó a pesar de estar a dieta (Foto: Instagram)

Al parecer, esto se convirtió en un regaño para la modelo, ya que ahora ha subido nuevamente fotos de sus escapadas gastronómicas, solo que en esta ocasión se ha quedado con las ganas de comer todos los dulces. Su nutricionista la regaña cada vez que sube una foto de los postres. ¿Habrá roto nuevamente su dieta Shannon de Lima ?

Shannon de Lima publicando sobre postres (Foto: Instagram) Shannon de Lima publicando sobre postres (Foto: Instagram)

Shannon de Lima admitiendo que la regañan por publicar esas fotos (Foto: Instagram) Shannon de Lima admitiendo que la regañan por publicar esas fotos (Foto: Instagram)