Tom Holland, ¿aparecerá en “Euphoria”? El protagonista de “Spider-Man No Way” no ha tenido reparos en expresar muchas veces su deseo de ser parte del elenco, pero ¿será posible que Disney permita que la estrella de Marvel aparezca en la exitosa serie de HBO Max? Algunos actores también se han pronunciado al respecto e incluso hasta cómo quieren que sea su aparición.

El drama juvenil “Euphoria”, basado en la serie israelí del mismo nombre, se estrenó el domingo 9 de enero de 2022 en HBO Max y atrajo a 2,4 millones de espectadores en todas sus plataformas. Sin duda se ha convertido en la sensación del momento y podría serlo aún más si aparece el hombre araña.

¿TOM HOLLAND ESTARÁ EN “EUPHORIA”?

El actor británico Tom Holland no ha ocultado su deseo de participar en la exitosa serie “Euphoria”, que se transmite en HBO Max, pero ¿realmente sucederá?

“Escucha, he estado pidiendo esto durante mucho tiempo y aún no ha sucedido y estoy muy decepcionado. Debo haber venido a visitar ‘Euphoria’ 30 veces esta temporada. ¡Quiero estar en ‘Euphoria’!”, dijo durante la promoción del largometraje “Uncharted”.

La protagonista de “Euphoria”, Zendaya, se ha mostrado a favor de la petición del actor, con quien compartió escenas en “Spider-Man No Way”. En la misma entrevista dijo que hablaría con unas personas y “pondría a HBO en el teléfono”, para ver qué podía hacer.

“Me apoyó durante toda la temporada. Sabes, bromeamos sobre esconderlo en el fondo y ver si alguien puede detectarlo”, fue la declaración que hizo la actriz a principios de 2022. Corre el rumor de que entre los actores hay más que una amistad.

El tema ha retumbado en el elenco. En una entrevista con IMDb, el 15 de enero, preguntaron a varios actores sobre qué pensaban que el joven de 25 años se uniera a la serie. Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard, dijo le gustaría que “de repente apareciera Spiderman y salvara el día. En East Highland estamos fatal”.

Nina King (madre de Rue en la serie) y Maude Apataow (Lexie Howard) apoyaron la idea, pues afirman que “Euphoria” “se encuentra con el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel)” y les encantaría ver un episodio cruzado. Zendeya, en esa ocasión, se limitó a comentar: “No sé cómo se sentiría Disney al respecto, pero sí”. Tom Holland, por su parte, no ha respondido a estos comentarios y tampoco la empresa HBO ha emitido una postura sobre una posible aparición.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial del primer episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, en medio de las vidas entrelazadas en la ciudad de East Highland, Rue, de diecisiete años, debe encontrar esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción.

Por lo visto en el tráiler de la nueva entrega, Rue lleva una maleta con drogas a todos lados. Al parecer, en su intento de mantenerse limpia se metió en un problema serio que tendrá consecuencias en casa y con Jules.

Por su parte, Zendaya advirtió que, “no es una temporada fácil, de ninguna manera es fácil de ver. Esta temporada es de alturas altísimas y de caídas profundísimas. Algunas cosas son realmente divertidas e hilarantes, pero también hay cosas tremendamente angustiosas”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”?

El segundo episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, se estrenó el domingo 16 de enero de 2022 en HBO Max, donde ya están disponibles las dos primeras entregas de la serie. Cabe mencionar que cada domingo saldrá un nuevo capítulo de la serie creada por Sam Levinson.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”?

México: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

