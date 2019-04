Mira aquí la primera imagen de Lando Calrissian en "Star Wars: Episodio IX"

Lando Calrissian, interpretado por el actor estadounidense Billy Dee Williams, volverá a la pantalla grande para el Episodio IX de Star Wars. La primera imagen del carismático personaje fue revelada este viernes durante la “Star Wars Celebration” que se lleva a cabo en Chicago.

Billy Dee Williams encarnó al personaje por primera vez en 1980, durante "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" e hizo lo propio en 1983 en "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi". Treinta y seis años después volverá a ponerse la capa para retornar a la saga.

Al presentarte ante el público de Chicago, Billy Dee Williams recibió una sonora ovación de parte del público que momentos antes hizo lo propio con el actor Anthony Daniels, quien interpreta al androide de protocolo C3P0 y que también estará en el Episodio IX.

Billy Dee Williams subió al escenario de #StarWarsCelebration para anunciar que un personaje icónico de la saga volverá para el último episodio. Aquí un primer vistazo a Lando Calrissian en el #EpisodeIX de @StarWarspic.twitter.com/AcCaqxsg0Z — Cine PREMIERE (@CinePREMIERE) 12 de abril de 2019

El Episodio IX de la saga de Satar Wars es dirigida por JJ Abrams y contará con la participación de Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver, en los roles principales. El estreno del filme está previsto para diciembre del 2019.

El episodio IX de "Star Wars" concluirá la tercera trilogía de "Star Wars", que comenzó con "Star Wars: The Force Awakens" (2015), dirigida por J.J. Abrams, y que continuó con "Star Wars: The Last Jedi" (2017), con Rian Johnson tras las cámaras.