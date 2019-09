Steven Universe, ¿habrá temporada 6 en Cartoon Network después de la película?

‘Steven Universe: The Movie’ (‘Steven Universe: La película’) se estrenó con gran éxito a través de Cartoon Network, en Estados Unidos. La cinta, situada dos años después de la última temporada, reintroduce a Steven a la audiencia como un niño de 16 años y con un nuevo aspecto más adulto.

La llegada de la película de la serie animada ha entusiasmado a sus fieles seguidores que quieren seguir viendo las aventuras de Steven y sus amigos. Para alegría de los seguidores, Rebecca Sugar, creadora de la serie, habló sobre el futuro de la serie de Cartoon Network.

En primer lugar, Sugar se refirió sobre el nuevo aspecto de Steven. “De alguna manera, establecimos en episodios anteriores, en particular en ‘El cumpleaños de Steven’, cuando quiere una forma un poco más vieja”, señaló.

Steven Universe: The Movie estará situada dos años después de la última temporada. (Foto: Cartoon Network) Steven Universe: The Movie estará situada dos años después de la última temporada. (Foto: Cartoon Network) Steven Universe: The Movie estará situada dos años después de la última temporada. (Foto: Cartoon Network)

Pero, ¿qué dijo Rebecca Sugar sobre una nueva temporada de la serie animada?

En conversaciones con TVLine, la también productora prometiendo que la película no es el final de ‘Steven Universe’. “Eso es todo lo que puedo decir en este momento, pero habrá más, y todo lo que sucedió hasta este punto seguirá siendo importante en la verdadera moda de Steven Universe”, reveló.

Por otro lado, Leisha Medina, actriz venezolana que da voz a Steven en la serie, señaló hace unos meses que la historia de Steven Universe está lejos de llegar a su final. Este comentario lo dio en Twitter.

“Aún falta una temporada más, pero tardará unos meses, como es la costumbre del canal. Aún falta la temporada 6 y la película”, señaló la actriz de doblaje.

¿Leisha Medina, la actriz venezolana que da voz a Steven en la serie, confirmó nueva temporada? (Foto: Twitter) ¿Leisha Medina, la actriz venezolana que da voz a Steven en la serie, confirmó nueva temporada? (Foto: Twitter) ¿Leisha Medina, la actriz venezolana que da voz a Steven en la serie, confirmó nueva temporada? (Foto: Twitter)

Mientras se espera el anuncio confirmando la nueva temporada, los fans de la serie pueden ver la película que se encuentra disponible en Cartoon Network, Estados Unidos. En tanto, en Latinoamérica la serie recién llegará la primera semana de octubre.

Finalmente, si no has vista la serie o no recuerdas todo lo que sucedió, la película musical comienza con una voz en off explicando exactamente lo que necesitas recordar para apreciar la batalla que los héroes que están a punto de enfrentar.

“Si estás entrando sin ningún conocimiento del programa, será un curso intensivo, pero si entras como fanático del programa, será solo una celebración de todas las cosas que pasaron juntos, que tendría un poco de peso extra”, explicó Sugar sobre la narración oficial.