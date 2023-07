Carmen Villalobos jamás ha dudado en compartir todas sus vivencias en sus redes sociales; si bien, la mayoría de sus publicaciones son hechos divertidos y alegres, en esta ocasión dejó boquiabiertos a sus seguidores al narrar que experimentó “el susto de su vida” mientras estaba conduciendo.

Mediante sus historias de Instagram, la colombiana puso al tanto a sus fanáticos sobre el suceso que la llevó a tener muchísimo miedo, incluso cuando narró todo aún estaba consternada.

¿QUÉ LE PASÓ A CARMEN VILLALOBOS CUANDO MANEJABA?

Como lo mencionamos líneas arriba, la protagonista de la saga “Sin senos no hay paraíso” vivió un hecho que le causó espanto en la carretera este 28 de julio de 2023.

Resulta que cuando Carmen Villalobos estaba manejando su vehículo comenzó a caer una torrencial lluvia que nubló su vista; en el afán de querer salir, ella empezó a descontrolarse y sentir demasiado miedo, tal como lo relata en su story.

El rostro desencajado de la actriz tras sufrir percance cuando manejaba (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

“Oigan, les cuento que acabo de pasar uno de los sustos más grandes que he tenido, creo yo. Vean, venía conduciendo y se zafó la tormenta así de tu vida, pero la tormenta, esa vaina que no ves nada, o sea esto que tienes que reducir la velocidad un montón, un montón, un montón, tienes que poner estacionarias, no ves el carro de adelante, o sea el agua. Coño qué susto, pero así, así fuerte”, comenzó a contar con el rostro haciendo gestos que hacían ver cuánto le había afectado.

De inmediato, llevándose varias veces la mano al pecho y respirando fuerte, la actriz mencionó que jamás había experimentado ese tipo de eventos climáticos, pero por fortuna llegó bien a su casa.

“O sea, creo que de todo el tiempo que he vencido para acá, a mí no me había tocado, o sea manejando; me había tocado en la casa, pero manejando, o sea manejando no, pero llegamos sanos y salvos a la casita gracias a Dios (…). Qué susto Dios mío”, terminó haciendo notar que estaba un poco más calmada.

Al conocer la noticia, los seguidores y admiradores de la también conductora de “Top Chef” se preocuparon y agradecieron que haya llegado sano y salva a su destino, no sin antes recomendarle que si le vuelve a presentar esa misma situación cuando se encuentra conduciendo en una vía transitada, mantenga la tranquilidad.