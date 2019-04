Taylor Swift revela 3 de sus más grandes influencias para su vida que la acompañan siempre

Taylor Swift es la cantante del momento. Luego de semanas de expectativa por su nuevo proyecto, por fin lanzó su nueva canción llamada "ME!", una en la que hace una colaboración especial con Brendon Urie, líder de la agrupación Panic At The Disco.

Sin embargo, la artista ha dado más que hablar por una entrevista exclusiva que le brindó a la revista Time, la misma que convirtió en video una de sus declaraciones. Taylor Swift reveló cuáles son sus más grandes influencias en el ámbito profesional y personal.

Primero, ella hizo alusión a la red social Tumblr, explicando que le ayudaba a saber qué era lo que sus fanáticos buscaban y opinaban de las cosas. De esta manera, ella sabía lo que les parecía injusto o problemático, para ser más empática con ellos.

Por otro lado, ella agregó que una de sus más grandes inspiración profesionales es Paul McCartney, ya que su increíble carrera la ha llenado de alegría además de ser conocido como una persona amable y desinteresado. "Realmente lo amo", confesó la cantante.

Por último pero no menos importante, la estrella comentó que está obsesionada con los gatos. Le encanta la independencia que tienen para lidiar con su propia vida y es por este motivo que ella tiene numerosos mininos.