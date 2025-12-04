Google presenta “El Año en Búsquedas 2025”, el resumen anual que revela cuáles fueron los temas, preguntas y personajes que despertaron mayor interés entre los peruanos a lo largo del año. Desde el fútbol —siempre protagonista— hasta acontecimientos globales, cambios políticos, estrenos audiovisuales y fenómenos culturales, las búsquedas de este 2025 muestran a un Perú que quiere entender su contexto, mantenerse informado y ser parte de la conversación mundial.

Este 2025 estuvo marcado por un fuerte interés por el deporte y la coyuntura nacional. En los términos más buscados del año, “mundial de clubes” y “mundial sub 20” encabezaron la lista, junto con numerosas consultas sobre los partidos de la selección peruana, reafirmando que el fútbol sigue siendo uno de los temas que más moviliza a los peruanos. A la par, la coyuntura política y social también concentró la atención del país, búsquedas como “retiro AFP 2025”, “cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, “José Jerí” o “cómo saber si estoy afiliado a un partido político” reflejan la necesidad de los usuarios de acceder a información confiable y actualizada en un año lleno de decisiones y cambios clave.

En el mundo del entretenimiento, las listas de Series y Películas más buscadas estuvieron dominadas por grandes estrenos, además del retorno de franquicias clásicas y de contenido viral. Películas como “Destino Final”, “Lilo y Stitch”, “El Conjuro 4” y la segunda temporada de “El Juego del Calamar” estuvieron entre las más buscadas, demostrando el alto interés por los contenidos cinematográficos y series globales.

Las preguntas del tipo ¿Qué…?, ¿Cómo…?, ¿Quién es…? y ¿Cuándo…? mostraron una amplia curiosidad por eventos cotidianos, temas de salud, humor digital y fenómenos culturales. Desde “qué significa trar]lalelo tralala” —una expresión viral del año— hasta consultas prácticas sobre “cómo saber mi código postal”, “cómo está el clima en Lima” o “cuándo dan la CTS”, visibiliza que los peruanos acudieron a Google para resolver dudas urgentes, inesperadas y hasta divertidas.

Respecto a la música, los rankings estuvieron liderados por búsquedas de letras de canciones que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Temas como “debí tirar más fotos”, “baile inolvidable” y “papasito de Karol G” dominaron las tendencias, destacando el fuerte vínculo entre hábitos digitales y plataformas de música y video.

También, este año estuvo marcado por pérdidas que generaron un impacto emocional en la población. En la categoría “Nos dejaron”, los peruanos buscaron información relacionada a figuras como Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, Leo Dan y el Papa Francisco, evidenciando el homenaje digital que los usuarios realizan ante la partida de personalidades influyentes.

A continuación, las listas completas con las búsquedas que tuvieron un mayor crecimiento durante 2025 en Perú:

“El año en búsquedas” es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet. El informe ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año, con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en el país en diferentes categorías. En el sitio yearinsearch.google/trends se pueden encontrar cuáles fueron los términos de mayor crecimiento en búsquedas en todo el mundo.

¿Cómo se elabora el ranking?

Se estudió un conjunto de más de mil millones de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año. Para hacerlo, se utilizaron datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego se filtró el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año.