¡Teorema habló! freestyler chileno cuenta su versión tras ser acusado de abuso sexual

Mateo Elicura Cervera Machuca está envuelto en un caso de abuso sexual. Él es Teorema, el último campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos de Chile, la competencia más importante de improvisaciones de freestyle del mundo. Además, es uno de los principales raperos del país sureño en competencias internacionales como BDM, Double AA, God Level Fest, Supremacía, entre otros. Es decir, a sus cortos 20 años ha logrado hacerse de un hombre en el mundo del ‘free’; sin embargo, sus problemas personales lo han alejado de las batallas y han puesto en peligro su futuro.

El pasado 13 de setiembre, ‘Teo’ utilizó su cuenta de Instagram para aceptar que, en efecto, la denuncia que hiciera días antes su expareja, Ámbar Luna, era verdad: la había violentado física y mentalmente. Estas declaraciones le costaron su participación en la FMS Internacional, así como el retiro de la liga de freestyle de Chile y de, aparentemente, otras competiciones que se realizan en distintas partes del mundo.

La reacción de las redes estuvo divida, una gran sector estaban en contra de la acción de Teorema, a pesar de que eran sus fans; y otros, por el contrario, señalaban que sus problemas personales no tenían por qué afectar su carrera en el hip-hop. Por su parte, sus compañero freestylers evitaron pronunciarse al respecto, solo el español Arkano y el chileno Kaiser hablaron sobre el tema. Lo cierto es que ‘Teo’ ya estaba envuelto en un problema serio y debía resolverlo y aclararlo. Y así fue.

Mateo Cervera rompió su silencio y dio su versión de los hechos. (Foto: Facebook/Teorema)

El miércoles 25 de setiembre, 12 días después de su primer mensaje público, Mateo Cervera rompió su silencio y dio su versión de los hechos.

LA VERSIÓN DE TEOREMA

“Como saben, el día 13 de setiembre de 2019, subí publicaciones a mi Instagram en que yo reconocía que había cometido muchos errores en mi relación con Ámbar e incluso que existieron algunas situaciones abusivas”, señala ‘Teo’ en un nuevo comunicado.

Luego, el chileno revela por qué hizo esas publicaciones: “Ese mismo día, 13 de setiembre, mientras yo estaba en FMS en Buenos Aires, Ámbar me envió mensajes diciendo que, si yo no hacía esas publicaciones, ella me iba a denunciar y yo no iba a poder entrar ni salir del país. Los envío porque había gente que le estaba enviando mensajes a ella insutándola, lo cual yo no comparto ni avalo”.

En otro momento, Teorema señala que “cedió a la presión” por su pasión al freestyle, por el tiempo que le ha dedicado a esta disciplina y al miedo de no poder seguir creciendo.

“Cada una de las publicaciones tienen mis palabras, pero la quinta fue editada por alquien más, yo no puse la palabra ‘sexual’, porque yo no he cometido un abuso sexual”, señala el freestyler chileno. “Se me está tachando de violador, de abusador, de cosas que no soy. Han aparecido una serie de testimonios falsos y espero que quienes lo hicieron se hagan responsables”, agregó.

Teorema señala que "cedió a la presión" por su pasión al freestyle. (Foto: Facebook/Teorema)

El rapero chileno también habló sobre su relación con Ámbar: “Duró casi un año y terminó hace menos de un mes. Tuvo altos y bajos, tuvo mucha luz y muchas sombras, cometí errores, pero no estoy de acuerdo ni comparto la prensa amarilla y farándula que se ha formado en base a esto”.

Asimismo, Mateo Cervera, señaló que el 24 se setiembre se presentó ante la justicia de su país para que se investigue el caso. “Estoy herido y golpeado, un poco roto por dentro, pero mientras la justicia busca la verdad, yo estaré creciendo y practicando como nunca, para representar el freestyle nacional en el panorama mundial”, dijo Teorema antes de concluir su comunicado agradeciendo a quienes le brindaron y brindan su apoyo.