¿Teorema volverá a las batallas en la God Level All Stars 2vs2 junto a Wos? Todo lo que se sabe Cuando muchos pensaban que Teorema iba a estar alejado de los escenarios por un tiempo, el chileno hará dupla con Wos en God Level All Starts 2 vs 2, según los mismos organizadores.

¿El chileno volverá a las batallas de freestyle? El anuncio de God Level All Stars 2vs2 ha dejado a todos con la expectativa de ver su regreso. (Foto: Instagram/Teorema) ¿El chileno volverá a las batallas de freestyle? El anuncio de God Level All Stars 2vs2 ha dejado a todos con la expectativa de ver su regreso. (Foto: Instagram/Teorema)