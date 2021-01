En las últimas horas un novedoso reto viral ha empezado a llamar la atención de los internautas en las diferentes redes sociales. Usuarios como Facebook compartieron el desafío visual sin dar la respuesta correcta, pues este es sumamente complejo. Lo único que debes hacer es encontrar el número exacto de agujeros que tiene el polo, sin embargo este challenge puede engañar a tu cerebro.

Te mostramos la imagen completa del reto viral . ¿Cuántos agujeros tiene el polo? ¿2 ó 1? Pues eso es lo que millones de usuarios han respondido, cayendo todos en una trampa. Tómate el tiempo necesario, pues como te habrás dado cuenta la respuesta no es tan obvia y necesitarás utilizar tus capacidad de análisis. A continuación te dejamos la ilustración de este reto viral.

¿Cuántos agujeros hay en el polo? El nuevo reto viral que enloquece a los internautas. | Foto: iProfesional

Aunque no creas, este ejercicio te ayudar a desarrollar tus habilidades lógicas. A simple vista, se puede ver que el polo tiene 2 agujeros, pero hay algunos detalles que tienes que analizar en la interrogante: ¿cuántos agujeros tiene? Te damos como pista que son más de 2. ¿Cuál es tu respuesta?

Son miles de personas que no lograron hallar la cantidad exacta de agujeros en el polo. No te desanimes, pues no existe tiempo límite. Si seguramente consideraste que son solo 2 agujeros, pues estás equivocado. ¿Por qué no pensaste en los agujeros de las mangas, el cuello, etc? La respuesta correcta es 8, pues recuerda que la camiseta tiene dos lados. A continuación te dejamos la imagen donde detalla la solución de este de este reto viral .

La respuesta correcta es 8. Esta es la cantidad de agujeros que hay en el polo. | Foto: iProfesional

