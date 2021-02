Las redes sociales han visto como uno de los últimos test psicológicos se convierte rápidamente en tendencia, ganando cada día más seguidores en Facebook y demás redes sociales. Y es que esta prueba de personalidad , que te mostraremos a continuación, es capaz de mostrarnos cuáles son nuestros mayores miedo y, sobre todo, cómo superarlos adecuadamente. Así que no esperes más y presta atención a este ejercicio de introspección.

Líneas abajo te dejaremos una imagen con 6 trazos completamente distinto uno del otro. Cada uno de ellos tiene un significado diferente, y lo único que tendrás que hacer en este test psicológico es mirar la ilustración y elegir el garabato que más te guste. Solo así conocerás como vencer a tu más grande temor.

El trazo que llame tu atención te revelará como afrontar tus mayores miedos. | Foto: namastest

1. Tienes miedo de confiar en las personas

No hay nada que duela más que el sentimiento de frustración. Eres una persona buena y de confianza, pero tu confianza ha sido traicionada en varias ocasiones, lo que te dificulta creer en las personas. Recuerda: esta es una de tus mayores cualidades, así que no creas que la culpa es tuya. Para acabar con este miedo, la salida es sencilla: dejar de crear expectativas sobre las acciones de los demás.

2. Tienes miedo a la soledad

Tienes la costumbre de apegarte a personas que, lamentablemente, ya no forman parte de tu vida, ya sean amores, amigos, familiares. Como resultado, tienes miedo de convertirte en una persona mayor, solo, sin nadie que te acompañe. Pero si eres una buena persona, que trata bien a todos los que amas, no tienes por qué tener miedo. La gente de buen corazón nunca está sola para siempre, ¡te lo garantizo! Todas las personas que se han ido de tu vida han cumplido con su rol, así que guárdalas en un rincón de tu corazón y de tu memoria, pero no olvides que, a tu lado, las que deben quedarse siempre te seguirán.

3. Tienes miedo de la opinión de los demás

Ser demasiado amable todo el tiempo puede estorbar. No tienes que renunciar a la vida para ayudar a todos los que te rodean solo porque tienes miedo de lo que pensarán si les dices “no”. Primero, no depende de la opinión de otros. En segundo lugar, si una persona se lastima cuando no puedes ayudarla, es porque es egoísta, entonces la culpa no es tuya. Concéntrate en ello y observa cómo tu miedo a ser rechazado abandona gradualmente tu personalidad.

4. Tienes miedo de correr riesgos

¡Oye, tienes que vivir la vida! No puedes quedarte el resto de tu vida en el mismo trabajo, en la misma ciudad, en las mismas relaciones, si eso ya te hace mejor. Cuando se presente una oportunidad para cambiar tu vida, aprovéchala con todas tus fuerzas, solo así progresarás y serás más feliz. Cuando tenga miedo de actuar, pregúntese: ¿Soy feliz en mi situación actual? Si la respuesta es “no”, apuesto a que se sentirá abrumado por un coraje sin dimensiones.

5. Tienes miedo de que no te reconozcan

No tienes que dejar de vivir solo para que te reconozcan en el trabajo. Trabajando día y noche, esperando que la gente te mire, descubrirán que eres la persona más devota del planeta, pero esto también puede destruir tu salud. Concéntrate en lo que más te satisface y esfuérzate por ser el mejor en esa área, sin las locuras. El éxito le llegará en el momento adecuado, relájese, respire y tómese un tiempo para usted y no solo para su apretada agenda.

6. Tienes miedo de volver a amar

No porque un noviazgo o matrimonio no funcionó en algún momento, eso significa que se repetirá por el resto de tu vida. Fuimos hechos para amarnos, así que no te prives de nuevas pasiones, de abandonarte a nuevas historias de amor. El universo aún pondrá el amor a tu manera de la manera que te lo mereces, así que no temas este sentimiento increíble.