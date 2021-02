Por más terrorífico -o no- que sea la imagen, tienes que dejarte llevar por el lado temeroso de tu vida e identificar cuál es la ventana que te da más miedo. ¿Por qué? Solo así sabrás qué hay detrás de cada decisión tuya de acuerdo a rasgos de tu personalidad.

Muchas veces, no reconocemos por qué no nos va bien en nuestras vidas, en lo que fallamos o a lo que le damos mucha importancia y termina pasando factura, por lo que este test viral intenta brindarte una ayuda y solo debes ser sincero: ¿qué ventana te asusta más? No hagas trampa para mirar las respuesta de abajo.

La prueba de personalidad te hará pensar acerca de ti y tus relaciones interpersonales. Mira atentamente y rápido la siguiente imagen que está elaborada y en la que se ven seis extrañas y terroríficas ventanas. Revisa la imagen e identifica cuál de ellas te asusta más, pues ello te dirá una clave para que no vuelvas a fallar en tu vida.

Imagen del test viral

Mira la imagen del test de las ventanas, elige una y conoce los problemas que estás pasando ahora. (Difusión)

Respuesta del test viral

La primera ventana muestra a una persona muy frustrada. A pesar de ser abierta y amigable muchas veces confía en quienes no se lo merecen y en quienes la decepcionan. Muchas veces piensa en cómo sería vivir en una isla desierta donde no se cruzará con gente mala. La segunda ventana revela un alma con necesidad de vaciarse. Es una persona que siempre va a ayudar a los demás pero eso no significa que siempre tenga que ser quien resuelva los problemas de otros. Le cuesta decir que no. La tercera ventana del test muestra a una persona que tuvo una pérdida reciente y por eso intenta constantemente recapitular recuerdos que lastiman. No puede despedirse de lo que sucedió y eso la atormenta. La cuarta ventana revela a una persona gobernada por la ansiedad y pase lo que pase no se va a saciar. El resentimiento no la deja tranquila y le cuesta perdonar a quienes le fallaron a tu confianza. La quinta ventana del test muestra a una persona sin confianza: “No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente hermoso, no lo suficientemente inteligente”, suele decir. Se siente mucho menos que los demás y aunque no lo muestre por fuera, lo piensa todo el tiempo. La última ventana muestra a alguien que se vio vencido por la inactividad y que se propone tantas metas imposibles que al no concretarlas llevan a la depresión.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban.

