No cabe duda que resolver retos virales se ha convertido en una de las actividades preferidas de los internautas. Basta con navegar unos cuantos minutos en Facebook o Twitter para comprobar que, en estas plataformas, abundan los desafíos. Recientemente, se volvió tendencia uno creado por Presh Talwalkar, un matemático, economista y autor de varios libros sobre lógica y razonamiento.

A través de su canal de YouTube, compartió un acertijo que, según dice, solo el 36% de los participantes es capaz de resolver. Según explica, hay 3 sombreros y cada uno de estos tiene una frase asociada: Sombrero 1: el gato está en este sombrero, sombrero 2: el gato no está en este sombrero y sombrero 3: el gato no está en el sombrero 1.

Sucede que, de todos los enunciados, solo uno es verdadero, y solo uno de los sombreros contiene al gato. Estas son las posibles soluciones al singular test que no ha tardado en volverse tendencia: el gato está en el sombrero 1, el gato está en el sombrero 2, el gato está en el sombrero 3, el gato no está en ninguno de los sombreros o no hay suficiente información disponible para resolver el acertijo.

Para hallar la solución, mira el video que acumula hasta el momento más de 346 mil reproducciones.

