La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarte en casa. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente por revelar aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios.

Recientemente, se ha vuelto viral un nuevo desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿una ardilla o una bellota?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste fue una ardilla, podrías ser una persona demasiado distraída. A la hora de tomar decisiones vas por lo seguro y prefieres no arriesgarte. El miedo es tu gran enemigo, te paraliza y te impide realizar los grandes planes que tienes en mente. No te gustan las discusiones y prefieres mantenerte al margen de los conflictos. Tu familia es muy importante para ti y no sabrías cómo vivir sin ellos. Eres alguien muy dependiente de los demás. Por fuera te muestras como un ser frío por temor a que te hagan daño, pero eres todo lo contrario.

Si lo primero que viste fue una bellota, podrías ser una persona muy detallista y que le presta atención a los detalles. Asimismo, tiendes a ser muy sobreprotector de los que más amas. Eres capaz de sacrificar tu felicidad por ver felices a tus seres queridos. Eres muy responsable y dedicado con todo lo que realizas. Te cuesta salirte de tu rutina ya que eres muy estructurado. Te caracterizas por ser muy amable y atento con todo el que se cruza en tu vida. Sueles ser muy bueno dando consejos y a menudo la gente recurre a ti para que las ayudes en la toma de decisiones.