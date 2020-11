Los test de personalidad ya se han vuelto el contenido favorito de muchos usuarios en Facebook y demás redes sociales, prácticamente haciendo olvidar a los complejos retos virales . Muchas de estas pruebas son capaces de revelarte detalles que, probablemente, no conocías de ti. De esta manera, te traemos este test que te revelará cuál es tu mayor miedo.

Tienes que observar rápidamente la imagen que esta conformada por varios elementos, de los cuales tendrás que elegir solo uno, exactamente el que viste primero. Líneas más abajo te dejaremos la descripción de lo que significa cada una de las figuras que pudiste ver en este test psicológico. Ahora responde: ¿qué viste primero?

Aves

Si lo primero que viste fueron las aves es porque, probablemente, estés atrapado de alguna manera y sólo tu sabes la causa. Tu mayor temor, aunque más que temor es terror, es el cambio, y eso puede impedirte alcanzar tus sueños. A veces hay que mirar hacia adelante y dejar atrás la comodidad del pasado. Salir de tu zona de confort casi siempre es la mejor opción.

Raíces

El liderazgo es tu mejor aliado y así lo percibe el resto de las personas. Hecho para el poder, el éxito y la capacidad de influir en otros para bien. Tu miedo más grande radica en asumir los grandes riesgos que son necesarios para generar los cambios que ves en tus visiones. Si logras perder el miedo y ayudas a quienes te rodean a sacar lo mejor de sí tienes el éxito asegurado.

Rostro

Eres una persona pensante, creativa y excelente para generar ideas. Sin embargo, tu miedo al cambio y al fracaso, te perjudican mucho. Ya lo dice el dicho “el que no arriesga no gana”. A veces no es la mejor opción detenerse a pensar tanto. Hay momentos donde hay que actuar. Aprende a manejar esos tiempos.

Árbol

Te agrada estar en contacto con las personas. Eres muy sociable y a menudo tienes éxito sintiéndote muy conectado con los demás, no importa si sean nuevos o viejos amigos. Tu mayor temor es ser independiente y enfrentarte a lo desconocido.

