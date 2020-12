Al igual que los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. En esta oportunidad, te traemos una nueva prueba visual que revelará tu más grande temor. ¿Te animas a ser parte de este nuevo test que causa furor en Internet?

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el tipo de persona que eres.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves primero un pez, el rostro de una persona o un hombre que navega en un bote?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste al ver la foto fue un pez, podrías ser una persona que le tiene miedo al hecho de no poder alcanzar la felicidad. Debes entender que, mientras haya salud, siempre hay esperanza y que, la mayoría de veces, alcanzar la felicidad depende de uno mismo. Si constantemente te afliges y alimentas tu propio descontento con la vida, no llegarás a ningún lugar. La felicidad está al alcance para quienes pueden identificarla y se encuentra de diversas formas. Sólo es cuestión de hacer un esfuerzo y comprometerse a hacer un cambio para bien.

Si lo primero que viste al ver la foto fue el rostro de una persona, podrías ser alguien que tiene miedo a cometer errores, y esto, en muchas ocasiones, te juega en contra dado que no te permite seguir avanzando con tu vida. Debes recordar que absolutamente todos, en algún momento, nos vamos a equivocar y que no existe ser perfecto. La clave, sin embargo, está en aprender a reaccionar de forma adecuada ante la equivocación, y que cada experiencia nos servirá para aprender algo. Cuando logres superar este obstáculo, verás cómo eres capaz de alcanzar las metas que te has trazado.

Si lo primero que viste al ver la foto fue un hombre que navega en un bote, podrías ser una persona que le teme a la muerte, y no solo a la tuya, sino también a la de tus seres queridos. De vez en cuando, piensas en que algo malo puede ocurrir, y el pánico a pensar así no te permite tener una vida plena. Debes entender que la muerte es algo inevitable, que es parte de la vida y nadie puede evitarla. Y es que tu fobia no te está permitiendo vivir esos grandiosos momentos junto a tus familiares y amigos. Deja de pensar tanto en lo que podría ocurrir y piensa en cómo te arrepentirás de no haber hecho esas cosas que tanto quisiste.

