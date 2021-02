Los test psicológicos siguen acaparando la atención de millones de internautas en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Estas pruebas de personalidad son capaces de revelarnos aspectos que desconocíamos sobre nosotros mismos y hasta revelarnos que podría pasar con nuestra vida en un futuro cercano. Por ello, te traemos un test viral con el que conocerás lo que oculta tu personalidad.

A continuación te dejamos la imagen de este test psicológico. Lo único que tienes que hacer es observar la imagen y responder qué es lo primero que ves. Dependiendo tu elección, la prueba de personalidad te arrojará los resultados sobre lo que esconde tu forma de ser. Así que adelante, anímate a realizar este curioso ejercicio de introspección.

Una serpiente o un cráneo. Tu respuesta te dirá lo que ocultas. | Foto: mdzol.com

Serpiente

Te destacas por ser una persona observadora. No te gusta toleras que te den órdenes o te impongan qué camino seguir. Prefieres tener relaciones cortas y memorables ya que estás convencido de que no existe el amor para toda la vida. Tus amigos te ven como alguien en quien pueden depositar toda su confianza y por ello conoces los secretos más profundos de muchos. Prefieres una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. No soportas la hipocresía y la falsedad.

Cráneo

Eres alguien que sobresale por ser muy elocuente y generoso. Tu familia es lo más importante que tienes y por tus seres queridos eres capaz de darlo todo. Incluso, en más de una ocasión has puesto a los demás por encima de ti. No sabes decir que no y eso te trae constantemente fuertes dolores de cabeza. No te gusta hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan y si te hacen daño perdonas con facilidad. No te agrada guardar rencor.