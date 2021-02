El siguiente test psicológico se ha vuelto viral en Facebook y demás redes sociales. Este tipo de pruebas está ganando muchos adeptos gracias a su resultados tan exactos. Así, hallamos este test viral con el que descubrirás cuales son tus prioridades en la vida con solo responder una sencilla pregunta: ¿quién crees que es más inteligente?

A continuación te mostraremos una imagen con 4 siluetas de personas, cada una distinta del resto. Lo que tienes que hacer en este test psicológico es tratar de intuir cual de estas personas posee el coeficiente intelectual más alto. Una vez que tengas tu elección conocerás abajo cual es tu prioridad en la vida.

¿Cuál de estas personas crees que es más inteligente? Tu respuesta te revelará aspectos sobre tu vida. | Foto: namastest

1. Tú mismo

Si eliges a esta mujer, tú mismo eres tu prioridad. Eres una persona muy confiada, aunque a veces eso puede llevarte a ser un poco caprichoso. Pero sabes lo que quieres cuando lo quieres y estás dispuesto a conseguirlo. Puedes ser muy generoso y un compañero increíble, siempre que te lleves bien con la otra persona. No te gusta ceder, por una razón muy simple: priorizas sentirte bien.

2. Tu ser interior

Si eliges a la mujer número dos es porque crees que la verdadera inteligencia va por dentro y no porque la estés demostrando. Por eso tu prioridad es fortalecer tu ser interior, tu espíritu y tu mente. Puede que seas un introvertido, al que le gusta más la tranquilidad de su propia casa que ir a bares y discotecas. A veces, te falta el carácter para expresar tus opiniones: prefieres dejar que los demás hablen y no discutir aunque creas que están equivocados.

3. Qué muestras

Si elegiste a la tercera mujer, es porque priorizas la imagen que proyectas en otras personas. No necesariamente la imagen física. En general, siempre desea tener el control de lo que los demás piensan de usted. Desafortunadamente, eso es imposible y, a veces, terminas demasiado estresado. Te sientes más libre cuando estás con tus verdaderos amigos, los únicos con los que puedes mostrarte como la persona que realmente eres.

4. Tus ideas

Si eliges la última silueta es porque eres una persona que tiene las ideas muy claras, y casi nunca las cambia. Para ti las ideas y los valores son lo más importante, ten convicciones firmes y vive de acuerdo a ellas. A veces puedes volverte un poco intolerante con aquellos que no piensan como tú. Eso te aleja de algunas personas, aunque no te importa mucho: prefieres rodearte de aquellos con los que entiendes. El problema es que te vuelves demasiado estructurado y no permites que sucedan cosas nuevas en tu vida.