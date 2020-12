No solo los retos virales se han apoderado de las redes sociales, pues los test de personalidad se han convertido en el contenido más compartido de la internet, sobre todo en plataformas como Facebook y Twitter. Ahora, te mostramos una prueba visual que te revelará, probablemente, lo que estás tratando de ocultar en este momento. ¿Te atreves?

Este test de personalidad consiste en observar la siguiente ilustración y responder la simple pregunta: ¿cuál dibujo te gusta más? Quedarás sin palabras al saber que, dependiendo de tu elección, descubrirás cual es tu más oscuro secreto que guardas celosamente bajo siete llaves.

Mira la imagen y elige cual de los dibujos te gusta más.

¿Qué dibujo te gusta más? Tu respuesta te revelará lo que ocultas en este momento. | Foto:

Dibujo 1

Tienes una tendencia a minimizar las cosas que ocurren, debido a la seguridad que tienes en ti mismo y a la capacidad para enfrentar ciertas dificultades. Pero permite ser un poco más permeable, la perfección no existe.

Dibujo 2

Te gusta ocultar todo lo que vales, posiblemente por poseer una gran inseguridad ante los demás. Pero el hecho de estar todo el tiempo alerta puede servirte para defenderte de algunos ataques. Intenta no caer en el pesimismo.

Dibujo 3

Ocultas también tu valor real pero aquí no es debido a tus inseguridades, sino para tapar un ego preponderante, para no parecer arrogante con el resto. Intenta no ponerte siempre por encima del resto.

Dibujo 4

Seguramente la elección de este dibujo te hace como alguien propenso a las críticas, que no está del todo conforme con lo que hace con su vida. El pesimismo tiene un paso adelante por sobre el resto y eso se nota en cada uno de tus movimientos y declaraciones. Intenta recuperar a aquellas personas que has perdido por tu actitud.

