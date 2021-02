Los test de personalidad, al igual que los retos virales, causan sensación en Facebook y en otras redes sociales. Esta vez, una prueba visual está en boca de miles de usuarios porque es capaz de indicar la forma de ser de uno. ¿Cómo? Aquí te explicaremos absolutamente todo.

Si deseas participar, te informamos que lo que tienes que hacer es observar una ilustración y responder una pregunta: ¿Viste primero una serpiente o una mano? Te sorprenderá saber que, según iProfesional, tu respuesta te dará información valiosa sobre tu personalidad.

IMAGEN COMPLETA

¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: iProfesional)

Esta prueba visual no deja de ser comentada en distintos países del mundo, como Estados Unidos, México y España. En los párrafos siguientes encontrarás los significados de las dos opciones en el test del momento en Facebook y en otras redes sociales.

Serpiente

Si lo primero que viste fue la serpiente, eres una persona observadora y detallista. No toleras recibir órdenes y no crees en el amor a primera vista. Prefieres tener relaciones cortas y memorables. Destacas por tu creatividad. La gente te tiene confianza y por eso te cuenta sus secretos. No soportas los malos tratos y la hipocresía. Siempre quieres saber la verdad.

Mano

La mano, en este test, significa que eres alguien que rara vez se conforma. Constantemente buscas aventuras y desafíos. La zona de confort no es lo tuyo. Odias los conflictos. Si algo no te gusta, simplemente te vas. No te privas de nada. No te gusta perder tiempo en problemas o en asuntos sin sentido. Eres una persona amable, bondadosa y para nada rencorosa.

