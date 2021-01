¿Quieres conocer más sobre ti? Pues en este test de personalidad podrás descubrir lo que esconde tu subconsciente. Las pruebas psicológicas siguen siendo uno de los contenidos más compartidos entre los usuarios de Facebook y demás redes sociales. Así, hallamos este novedoso test que es tendencia porque arroja resultados exactos.

Lo único que tienes que hacer es mirar atentamente la imagen que te dejaremos líneas abajo y elegir la puerta que más te agrade. Dependiendo de tu elección, te revelaremos que es lo que probablemente tu subconsciente esté ocultado en la actualidad. Así que adelante, vamos con este curioso ejercicio de introspección.

Elige la puerta que más te guste y descubre lo que oculta tu subconsciente. | Foto: namastest

Puerta 1

Eres una persona cálida y muy cómoda, para ti primero viene la familia, su bienestar y su prosperidad. No esperas mucho de la vida y sabes conformarte con lo que tienes. No te obsesionas con las expectativas y ni siquiera tienes decepciones. Por eso los familiares y amigos te quieren tanto. La energía positiva, tranquila y gentil te llega porque te contentas fácilmente con lo que te da la vida.

Puerta 2

Si ha elegido esta puerta, lo más probable es que no todo vaya bien en su vida. La razón de esto es un alma puerilmente pura y un poco ingenua, que, por las circunstancias, debe cumplir con los deberes de una persona madura y seria. No te reprimes y te esfuerzas, pero debido a una discrepancia en los sentimientos de ti mismo y las necesidades del mundo, se produce un conflicto interno que a menudo te lleva a la opresión, la depresión y la decepción.

Puerta 2

La elección de este puerto indica una preocupación asociada con algunas situaciones no resueltas o incompletas en el pasado. Todo parece claro y comprensible, pero no tiene sentido embotar los recuerdos y permitir que uno sobreviva, sin un sentido físico de eufemismo. Si no fuera por este momento, tu vida sería percibida mucho mejor por ti. Quizás deberías intentar arreglarlo de alguna manera.

Puerta 4

La puerta número 4 es elegida por personas con una parte tangible de aventura, curiosidad, vivacidad y emoción. Eres una persona en movimiento y extraordinaria que sabe lo que quiere de la vida y siempre trata de conseguir lo que quiere. Tienes un buen ángel de la guarda que milagrosamente logra sacarte de situaciones peligrosas y atravesarlo. Tener un defensor así es bueno, pero es mejor tratar de desarrollar un sentido natural de autoconservación.

Puerta 5

Frialdad externa, devenir, ganas de parecer una persona estable, equilibrada sin problemas: así se puede describir a una persona que ha elegido la quinta puerta. Más precisamente, no la persona en sí, sino el papel que considera ganador. El desapego, el deseo de soledad, la sensación de imperfección en el mundo y la injusticia de todo lo que sucede son las verdaderas razones de este comportamiento.

Puerta 6

Das la impresión de ser una fiesta, una orquesta, el alma de una empresa, una batería que se recarga sola. Pocas personas saben y entienden cuánto le ha costado tal comportamiento y carácter tan ligero. Dejado solo consigo mismo, te has convertido en exactamente lo contrario de tu imagen. Esto no está mal, es una elección consciente. Haz que el mundo sea más amable y brillante, no todo el mundo puede hacerlo. Necesitas tener una fuerza interior tremenda, autocontrol y un gran respeto por los demás que te permitan no mostrar mal humor o negatividad.

