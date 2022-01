La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarse en casa. Por ello, los test de personalidad se han convertido en el material preferido de los internautas.

Hace un tiempo, se viralizó un desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un cráneo o una fábrica?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue una fábrica, podrías ser una persona demasiado observadora y que se caracteriza por tener una gran capacidad resolutiva. Eres muy leal y amable con todo el que se cruza en tu camino. A la hora de dar consejos eres el mejor y con frecuencia tus amigos acuden a ti para que los orientes. Detestas la falsedad y la hipocresía. No tienes pelos en la lengua al momento de decir lo que piensas y por eso eres un ejemplo a seguir para muchos. Te gustan los desafíos y constantemente te encuentras en la búsqueda de nuevas aventuras para poner a prueba tus capacidades.

Si lo primero que viste fue un cráneo, podrías ser una persona muy racional y siempre piensas en frío antes de tomar cualquier decisión. Eres muy generoso con todo lo que tienes y tu familia ocupa un lugar importante en tu vida. Te cuesta decir que no y esto, en reiteradas ocasiones, te ha traído problemas. Tratas de no prejuzgar a los que no conoces y con frecuencia te pones en su lugar para entender qué les ocurre. Si alguien te lastima, perdonas con facilidad y no guardas rencor; sin embargo, optas por no depositar más tu confianza en aquella persona.

¿Qué es un test de personalidad?

También llamado prueba psicológica, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo.

La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar.

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en esta etapa.

Por otra parte, la Universidad Tecnológica Latinoamericana (UTEL) de México acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.