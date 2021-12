Luego de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en el ejercicio favorito de los usuarios de las redes sociales. Ahora, te traemos una prueba visual que podría revelar algo que no conocías sobre tu personalidad. ¿Preparado?

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿los rostros de unas personas o unas copas?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Resultados del test viral

Si lo primero que viste fue el rostro de unas personas, podrías ser una persona que destaca por su serenidad y las personas que te conocen te recuerdan por ello, aunque en el fondo seas alguien que reprime mucho sus emociones. Lo más importante que tienes es tu familia y por ellos das todo lo que tienes. Incluso eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por verlos bien. Eres una persona muy generosa y bondadosa con lo que tiene. Constantemente tratas de ponerte en el lugar del otro y no te gusta juzgar de manera apresurada.

Si lo primero que viste fue una copa, podrías ser una persona muy estructurada pero al mismo tiempo alguien inseguro. Quieres todo y a la vez nada, no sabes bien lo que deseas en la vida y en ocasiones te cuesta tomar decisiones. Te ahogas con facilidad en un vaso de agua y te cuesta ver con claridad lo que tienes enfrente. Aprende a relajarte y verás como la vida es mucho más fácil. La felicidad también está en las pequeñas cosas. Recuerda que no todos actúan como a uno le gustaría que lo hagan y eso no significa que esté mal.