La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarse en casa. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente por arrojar resultados inesperados.

Hace un tiempo, se volvió viral un desafío visual que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un ave o el rostro de una persona?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue un ave, podrías ser una persona que se caracteriza por su fortaleza. Eres de los que prefiere no discutir ni enojarte. Prefieres rodearte de gente que piensa igual a ti para evitar confrontaciones y mantienes fuera de tu vida a la gente que consideras negativa. Eres muy tranquilo y equilibrado. Eres amoroso y sumamente respetuoso con todo el se cruza en tu camino. Tu familia es un pilar muy importante para ti y no te imaginas estar sin ellos. Antes de tomar cualquier decisión, piensas en los pros y contras para no cometer errores.

Si lo primero que viste fue el rostro de una persona, podrías ser una persona que se caracteriza por su buen humor. Siempre estás pensando en el bienestar de todos los que te rodean e incluso eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por ver bien a los que amas. Tienes un ojo crítico y ningún detalle se te pasa por alto. Eres una persona amable y muy bondadosa. Tus amigos ven en ti a alguien en quien pueden depositar toda su confianza y guardas los secretos más profundos de muchos.